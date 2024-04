Der SRF Kids Medien-Workshop Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit ihnen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News» und einen Onlineartikel. Dieser Artikel und das oben angezeigte Video sind im Rahmen eines SRF Kids Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der Klasse 5a aus Ettingen (BL) erarbeitet.

Nächster Halt: Ettingen

Wir sind die Klasse 5a aus dem Schulhaus Hintere Matten in Ettingen. Das ist in Basel-Landschaft. Für Ausflüge in die Stadt Basel brauchen wir häufig das «Drämmli», zum Beispiel wenn wir Museen besuchen oder in den Zoo gehen. Weil unsere Tramlinie die längste der Schweiz ist und sogar in Frankreich hält, wollen wir sie dir in den «SRF Kids News» zeigen.

Legende: Alina (11) zeigt auf dem Streckenplan den Abstecher im französischen Leymen. SRF

Was ist der Unterschied zwischen einem Tram und einem Zug? Box aufklappen Box zuklappen Trams fahren zwar wie Züge auf Schienen. Die Schienen sind beim Tram aber in eine Strasse eingebunden. Zudem fahren fast alle Trams innerhalb einer Stadt.

Ein paar Minuten in Frankreich

Unsere Tramreise startet bei uns in Ettingen. Von da aus geht es zuerst Richtung Solothurn und nach nur wenigen Stationen überqueren wir bereits die Grenze zu Frankreich. Das Tram hält im kleinen französischen Dorf Leymen. Es hat nur etwas mehr als 1000 Einwohnerinnen und Einwohner und gehört zu der Region Elsass. Nach dem kurzen Stopp im Ausland fährt das Tram weiter, es überquert wieder die Schweizer Grenze.

Jan (10) und Alina (11) stoppen auf dem Handy, wie lange das «Drämmli» auf französischem Gebiet unterwegs ist: knapp drei Minuten!

1 / 7 Legende: An der Haltestelle bei uns in Ettingen warten wir geduldig, bis wir das gelbe Tram kommen sehen. SRF 2 / 7 Legende: Von Ettingen geht unsere Fahrt über Frankreich bis nach Rodersdorf. SRF 3 / 7 Legende: Jan (10) und Alina (11) erzählen während der Fahrt spannende Fakten über die Tramstrecke. SRF 4 / 7 Legende: Bald überqueren wir die Grenze zu Frankreich, die Spannung steigt. SRF 5 / 7 Legende: Einige Jungs der Klasse sitzen ganz hinten und lassen sich die Aufregung nicht anmerken. SRF 6 / 7 Legende: Dann ist es soweit: Bonjour de la France! SRF Kids 7 / 7 Legende: Zurück in der Schweiz heisst es: Endstation, bitte alle aussteigen! SRF Kids

Hättest du das gedacht? Box aufklappen Box zuklappen Die Tramlinie 10 der BLT ist 26 km lang, also so lange wie keine andere Tramlinie in der Schweiz.

lang, also so lange wie keine andere Tramlinie in der Schweiz. Das 10er Tram fährt durch Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn . Auch in Leymen in Frankreich macht es Halt.

und . Auch in macht es Halt. Die Fahrt von Ettingen nach Leymen, also Frankreich, dauert nur 11 Minuten .

. Die Linie 10 der BLT gibt es schon seit über 100 Jahren.

Von alt zu neu

Das «10er Drämmli» gibt es schon seit 1915. Damals sahen die Trams noch ganz anders aus. Als Klasse dürfen wir ins Tramdepot, um dort ein altes Tram, einen Oldtimer, anzuschauen. Was uns dabei auffällt: Auch das alte Tram ist leuchtend gelb, genau wie die, die heute bei uns fahren!

Ein Besuch im grossen Tramdepot

1 / 5 Legende: Das Oldtimer-Tram, das wir anschauen, fuhr früher auf der Linie 12. SRF 2 / 5 Legende: Im Inneren des alten Trams ist alles aus Holz. SRF 3 / 5 Legende: Tramfahrerin Monja Weber zeigt uns, wie sie das Tram auf den Schienen lenkt. SRF 4 / 5 Legende: Maël (11) setzt sich gleich selber an die Schalter. SRF 5 / 5 Legende: Auch in der Leitstelle dürfen wir vorbeischauen. Hier wird unter anderem überwacht, ob alle Trams pünktlich fahren. SRF

Monja Weber ist Tramfahrerin. Sie zeigt uns den Führerstand eines Trams. Dort befinden sich alle Schalter und Hebel, mit denen sie das Tram fährt und steuert. Wir können sogar alle auch einmal im Fahrersitz Platz nehmen und ein paar Meter fahren.

Legende: Klasse 5a der Primarschule Hintere Matten in Ettingen SRF