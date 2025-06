Mit den Begriffen tag- und nachtaktiv wird die Zeit bezeichnet, in der die Tiere am aktivsten sind. Nachtaktive Tiere schlafen oder ruhen am Tag und werden erst in der Dämmerung oder in der Nacht aktiv. Dann gehen sie zum Beispiel auf Futtersuche. Viele Tiere sind nachtaktiv, weil sie sich dann besser vor Feinden verstecken können.