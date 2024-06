Man fühlt sich mit den anderen verbunden und hat ganz viel Spass bei dem, was man macht!

So beschreibt Amelia mit leuchtenden Augen ihre Tanzgruppe. Diese besucht sie wöchentlich.

Und wie sieht's bei dir aus - bist du in der Pfadi, spielst Fussball oder singst du im Chor? Dann bist du nämlich auch in einem Verein. Davon gibt es sehr, sehr viele in der Schweiz, nämlich bis zu 100'000 im ganzen Land! Darunter befinden sich ganz unterschiedliche Vereine – denn so verschieden wir Menschen und unsere Interessen nun mal sind – so diverse Vereine gibt es!

Wie vielleicht du gehören auch unsere SRF Kids Kinderreporter:innen Aurelia (11), Amelia (10), Alessandro (10) und Jannis (11) (im «Treff» heissen sie Hildegard,Melia, Jannis und Ale2013) verschiedenen Vereinen an. Hier stellen sie dir ihren Verein und was sie dort lernen!

Legende: Das sind die «kurligsten» Vereine der Schweiz! Wie wärs mit einer Partie Unterwasserhockey? Oder einer Runde Mermading? Die vier SRF Kids Kinderreporter:innen trauen der Sache zuerst nicht recht, als ihnen Moderatorin Luana von diesen – schon eher speziellen Vereinen – erzählt. SRF

Aurelia schwingt das Tanzbein schon seit sie drei Jahre ist - echt beeindruckend! Dabei ist sie stets dem Ballet treu geblieben, denn sie liebt es einfach, zur Musik zu tanzen. Vor einiger Zeit hat sich auch noch Jazztanz zu ihren Hobbys dazugesellt.

Auch Jannis mag es gern sportlich und musikalisch. Bei seinen Hobbys Fussball, E-Gitarre und Karate geht es auch öfters mal laut zu und her. Zum Beispiel, wenn ihm der Fussballtrainier Anweisungen gibt oder er auf seiner Gitarre eine rockige Melodie schrammt.

Es ist cool, ich lerne viele neue Leute kennen. Und man ist immer zusammen.

Alessandro geniesst es, dass sein Freundeskreis gewachsen ist, seit er Teil des Fussballclubs seiner Wohngemeinde ist.

Das ist mein Verein! 🩰⚽

1 / 3 Legende: In welchem Verein bist du? Das will Radiomoderatorin Luana von unseren Kinderreporter:innen wissen. SRF 2 / 3 Legende: Ballet für Anfänger:innen SRF Kids Kinderreporterin Aurelia gibt Alessandro genaue Anweisungen, damit er die 4. Position (im Ballet gibt es fünf Positionen) einnehmen kann. Dabei nimmt sie es sehr genau und korrigiert ihn mehrmals. SRF 3 / 3 Legende: Zusammen neue Challenges wagen Ballet ist für drei der vier Kinderreporter:innen Neuland. Geduldig erklärt ihnen Aurelia (2.v.l.) die 1. Position. Und siehe da, es klappt! SRF

Den Ball balancieren, zu dribbeln und die verschiedenen Ballet-Position einnehmen... Alles nicht ganz einfach, wenn man es zum ersten Mal macht! Aber zum Glück können unsere Kinderreporter:innen diese Herausforderungen mit Humor nehmen. Möchtest du den Ball möglichst lange dribbeln können? Dann hör dir unbedingt Alessandros Tipps in der Reportage an!

Das sind die lustigsten Vereine Box aufklappen Box zuklappen Unterwasserhockey: Im Badeanzug und unter Wasser Goals schiessen? Hört sich wie ein Witz an, ist aber eine echte Sportart und nennt sich Unterwasserhockey. Zwei Teams à je sechs Spieler:innen wollen nichts anderes, als den Puck ins gegnerische Goal bewegen. Dabei sind sie ausgerüstet mit Taucherbrille, Schnorchel, Flossen, einem Stick und Schutzhandschuhen. Kanin Hop: Wenn du zum ersten Mal bei einem Kanin Hop Wettkampf zuschaust, könnte dich das Ganze vermutlich an einen Springpferd-Wettbewerb erinnern. Die süssen Langohren hüpfen dabei nämlich über einen Hindernisparcour. Der/die Besitzer:in führt das Tier währenddessen an einer Leine. Spannend ist, dass jedes Kaninchen – unabhängig von der Rasse – das Springen erlernen kann. Es muss es vor allem auch wollen. ;-) Bei Kanin Hop Vereinen können Kinder ab sieben Jahren mit ihrem Kaninchen mitmachen. Swiss Coaster Club: Bei diesem Verein stehen Achterbahnen und Freizeitclubs im Zentrum. Die Mitglieder des Swiss Coaster Clubs besuchen gemeinsam Freizeitparks und kreischen auf Achterbahnen. Dass damit auch ganz viel Adrenalin und Spass verbunden sind, ist wohl klar!

In der Schweiz gibt es sowieso schon viele Vereine - wieso also nicht noch ein paar dazu erfinden? Alessandro würde einen Pilotenverein gründen. Jannis gefällt die Vorstellung von einem Kampfsportverein noch etwas besser. Und Aurelia fragt sich «Könnte man auch einen SRF Kids Verein gründen?» Etwas Ähnliches gibt es bereits mit dem beliebten Treff - ein virtueller Raum, wo Kinder zusammen chatten oder Blogs schreiben - und sich so miteinander austauschen können.

Das lerne ich in meinem Verein 🧠:

1 / 4 Legende: Gemeinsame Aufwärmrunde Vor dem Kicken wärmen sich die vier Kinderreporter:innen mit Hampelmännern auf. SRF 2 / 4 Legende: Peer-Education auf dem Rasen Fussballer Jannis zeigt den anderen eine Übung aus dem Fussballtraining vor. SRF 3 / 4 Legende: 1:1 Ball-Coaching Alessandro gibt Amelia Tipps, wie sie den Ball länger balancieren kann. Diese setzt sie gleich in die Tat um. SRF 4 / 4 Legende: Es ist noch kein:e Meister:in vom Himmel gefallen! Und doch gelingt es Aurelia schon ziemlich gut, den Ball zu balancieren. Dazu hat sicher auch das super Coaching von Jannis beigetragen. ;-) SRF

