Hummeln können Tausende Kilometer hoch fliegen und es gibt Supersprinter unter Käfern: Kinderreporter Noe (12) zeigt dir die Superkräfte von Insekten wie Käfern, Hummeln und Co. Und probiert am Schluss sogar ein Insekt!

Insekten leben überall: im Wald, im Garten und manchmal sogar bei dir zuhause. Doch sie sind nicht nur kleine Tierchen, sondern übernehmen wichtige Aufgaben.

Und die schauen wir uns jetzt an: Kinderreporter Noe (12) geht zusammen mit SRF Kids Reporterin Laura und dem Insekten-Fan Bähram Alagheband im Jurapark Aargau auf Insektenpirsch.

Auf Insektenjagd

Los geht's: Noe möchte die Krabbeltiere einfangen, das ist aber gar nicht so einfach. Das merkt auch Noe, als ihm eine Heuschrecke weg hüpft. Nach etwas Geduld hat er es geschafft.

Kinderreporter Noe fängt eine Heuschrecke

Augen offen halten und vorsichtig annähern: Noe auf der Suche nach spannenden Krabbeltieren.

Geschafft! Noe hat erfolgreich eine Heuschrecke gefangen.

Bähram erklärt, dass diese Heuschrecke zu den Kurzfühlerheuschrecken gehört.

«Was ist dein Lieblingsinsekt?», fragt Noe den Insektenliebhaber Bähram. Nach kurzem Überlegen sagt der: «Der Hornissen-Glasflügler». Schon mal gehört? Das ist ein Schmetterling, der ausschaut wie eine Hornisse. Schau dir hier das Bild an:

König der Tarnung: der Hornissen-Glasflügler

Sie sind sich zum Verwechseln ähnlich: Hier siehst du einen Hornissen-Glasflügler. Er kann nicht stechen.

Und hier siehst du eine gewöhnliche Hornisse.

Eifrige Helfer

Insekten übernehmen viele Aufgaben, die für uns sehr wichtig sind. Bienen und Schwebfliegen zum Beispiel bestäuben Pflanzen. Nur so können Äpfel an Bäumen oder auch Blumen auf Wiesen wachsen. Käfer lockern und durchmischen unsere Böden. So kann das Regenwasser absickern und Pflanzen werden besser bewässert.

Wo sind wir?

Ein Teil des Juraparks Aargau ist Naturschutzgebiet.

Laura und Noe stellen Bähram all ihre Fragen.

Insekten als Superhelden

Ein Tier mit einer unglaublichen Superkraft ist die Hummel. «Hummeln können bis zu 9'000 Meter hoch fliegen», sagt Bähram. «Dann kann eine Hummel auf den Mount Everest fliegen?», fragt Noe. Bähram erklärt, dass kein Hummelflug auf dem höchsten Berg der Welt beobachtet wurde. Dass eine Hummel so hoch fliegen kann, wurde in einem Labor von Wissenschaftler:innen festgestellt. «Auf dem Mount Everest wäre es für die Hummeln viel zu kalt», sagt Bähram.

Legende: Hummeln sind nicht nur super flauschig, sondern auch mega fit! SRF Kids

Kennst du ein richtig schnelles Insekt? Der Sandlaufkäfer ist der «Supersprinter» unter den Insekten.

Legende: Es gibt viele verschiedene Sandlaufkäfer. Hier siehst du einen Dünen-Sandlaufkäfer. iStock/Stefan Rotter

Ein weiterer Superheld ist der Hirschkäfer. Der dunkelbraune Käfer ist der grösste Käfer in der Schweiz und macht durch sein «Geweih» auf sich aufmerksam. Mit seiner «Zange» am Mund, kann er Feinde angreifen und sich selbst beschützen.

Ein Käfer mit Geweih: der Hirschkäfer

Dieses «Geweih» verleiht dem Hirschkäfer seinen Namen.

Bis zu acht Zentimeter gross können Hirschkäfer werden.

Sie können bis nach Afrika fliegen und haben eine super Ausdauer: due beiden Schmetterlingsarten Totenkopfschwärmer und Admiral.

Schmetterlinge mit Ausdauer

Der Admiral hat genügend Ausdauer um nach Afrika zu fliegen.

Fun Fact: Schmetterlinge und Falter sind die selben Tiere. Der Totenkopfschwärmer ist also sowohl ein Schmetterling als auch ein Falter.

Die kleinen Tierchen plötzlich ganz gross

Damit Noe Schmetterlingsflügel ganz nah anschauen kann, hat Bähram ein Mikroskop und Schmetterlingsflügel, die er am Boden gefunden hat, mitgebracht.

Noe betrachtet Schmetterlingsflügel durch ein Mikroskop

Noe schaut ganz genau hin: Mit dem Mikroskop sieht er alle Details.

«Der Flügel schaut aus wie ein Fensterglas in der Kirche», sagt Noe.

Knalliges Gelb: Insekten nutzen ihre Farbe um Feinde einzuschüchtern.

So schaut der Insektenflügel mit blossem Auge aus.

Kleiner Snack gefällig?

Zum Schluss beweisen Noe und Laura Mut: Sie essen Heuschrecken! «Es schmeckt wie Chips, nur die Konsistenz ist etwas mehlig», sagt Noe, nachdem er eine Paprika-Heuschrecke gegessen hat. Ja dann: guten Appetit!

Legende: Es gibt Heuschrecke mit Alpenkräuter-, Paprika,- und sogar Schokoladen-Geschmack. SRF Kids

