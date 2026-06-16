Bild 1 von 3. Verletzte Greifvögel oder Junge, die aus ihrem Nest gefallen sind, können hier an der Greifvogelstation in Berg am Irchel abgegeben werden. Das Team sorgt sich um die Tiere und lässt sie so schnell wie möglich wieder frei.

Bildquelle: SRF / Lara Egli.

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