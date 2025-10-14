Lerne Oona👧🏼 und Happy🐎 kennen
Bild 1 von 7. Das ist Oona. Sie ist begeisterte Reiterin und zeigt uns ihr Pflegepferd Happy. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 7. Gemeinsam gehen wir auf die Weide, wo Happy friedlich grast. Die ersten Pferde haben uns bereits entdeckt. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 7. Die Pferde begrüssen uns freundlich. Nein, das ist nicht Happy. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 7. Das ist Happy. Als Erstes bekommt er mal ein Leckerli, bevor Oona ihm das Halfter anzieht. Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 7. Erst wehrt er sich noch etwas, denn es ist doch so schön, einfach nur zu grasen... doch das SRF Kids Mikrofon ist auch ganz spannend! Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 7. Happy ist ein Appaloosa-Pony. Appaloosa ist die Rasse, zu der Happy gehört. Typisch für Appaloosa-Pferde ist das gefleckte Fell. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 7. Happy ist ganz schön frech: Statt mit Oona vorwärts zu laufen, bleibt er immer wieder stehen, um zu fressen. Bildquelle: SRF.
Sie sind manchmal herzig, manchmal imposant, manchmal wild, manchmal ganz lieb und zutraulich: Pferde faszinieren junge und alte Menschen. Hättest du auch gerne ein eigenes Pferd? Die 12-jährige Oona ist auf jeden Fall voll vom Pferdevirus befallen und hätte am liebsten ein eigenes.
Ich wäre frei und könnte dann reiten, wann ich will.
Oona hat zwar ein Pflegepferd, hätte aber gerne ein eigenes. Dafür braucht es aber nicht nur viel Zeit und Platz, sondern auch ganz viel Material rundherum. Das fällt uns auf, wenn Oona ihr Pflegepferd Happy fürs Ausreiten parat macht.
Putzmaterial
Bild 1 von 3. Das ist das Materialschränkli von Happy. An der Tür siehst du schon das erste Material, das es braucht: Ein Halfter (links) um das Pferd führen zu können, und rechts mehrere Peitschen. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 3. Hier siehst du den Sattel von Happy. Ohne Sattel ist das Reiten meistens nicht so bequem, für Reiter:in wie auch Pferd. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 3. Auch Putzzeug brauchst du für ein Pferd. Dazu gehören Striegel für das Fell, Kämme für den Schweif und auch ein Hufkratzer, um den Dreck aus den Hufen zu entfernen. Bildquelle: SRF.
Nun macht Oona Happy parat zum Ausreiten: Sie striegelt sein Fell, damit er sauber ist und der Sattel auch auf einem sauberen Fell aufliegt. Happy hat etwas Heu, an dem er während des Paratmachens rumknabbern kann.
Auf zum Ausritt!
Bild 1 von 9. Oona putzt Happy. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 9. Happy ist ganz zufrieden mit seinem Heu. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 9. Oona kratzt die Hufe von Happy aus. Das ist wichtig, denn sonst kann es durch den Dreck Entzündungen am Huf geben. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 9. Dann zieht sie Happy die Hufschuhe zum Schutz der Hufe an. Andere Pferde haben auch Hufeisen. Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 9. Den Dreck wegwischen, das gehört natürlich auch dazu. Da hat Luana gut lachen! Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 9. Dann kommt der Sattel auf den Rücken. Zum Glück ist Happy nicht so gross. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 9. Sie legt ihm den Sattelgurt an. Bildquelle: SRF.
Bild 8 von 9. Und zu guter letzt noch das Zaumzeug. Damit hat Oona das Pony besser im Griff. Bildquelle: SRF.
Bild 9 von 9. Auch Oona hat sich parat gemacht: Reithelm und Weste sind montiert. Auf geht's! Bildquelle: SRF.
Sattel, Hufschuhe, Zaumzeug. Und auch Oona selbst braucht Einiges an Ausrüstung: Reithose, Reitstiefel (Oona trägt hier nur kurze Stiefel), Weste, und ganz wichtig: ein Helm.
Preisliste Zubehör fürs Pferd und Reiter:in
Pferd:
Putzzeug, mit allem drum und dran: 50.-
Halfter: 20.-
Strick: 12.-
Hufschuhe: 200.-
Sattel: ab 800.-
Zaum (inkl.Mundstück und Zügel): 160.-
Heu: 45.- pro Monat
Hufschmied: 200.-
Tierarzt: 77.- (Konsulation in der Pferdeklinik im Unispital Zürich)
Reiter:in:
Reithose: 40.-
Reitstiefel: 45.-
Reithelm: 70.-
Reitweste: 100.-
Peitsche: 15.-
Hier haben wir einfach mal eine simple Grundausrüstung aufgelistet. Wir haben uns bei den Preisen am Reitladen Felix Bühler orientiert. Es sind immer die günstigsten Produkte. Die Preise können stark variieren.
Du siehst, es braucht wirklich viel Material rund ums Pferd. «Man braucht schon viel Sachen, und Einiges muss ich auch selbst bezahlen», sagt Amelia. Sie ist 11 Jahre alt und die Besitzerin von Happy. Was sie und vor allem ihr Mami alles rund um Happy zu tun haben hörst du hier:
Hier lebt Happy
Bild 1 von 10. Der Stall, in dem Happy und die ganze Familie lebt, befindet sich in der Nähe von Landquart. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 10. Pferde fressen Heu. Viiiiel Heu... Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 10. Auch Schweine leben auf dem Hof... Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 10. ...und Hühner... Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 10. ...und Rinder... Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 10. ..und herzige Hunde spazieren auch durch den Hof. Da muss Hundenärrin Luana direkt ein Foto machen. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 10. Es gibt einige Pferde bei Happy im Stall. Sie leben alle zusammen in einer Herde. Bildquelle: SRF.
Bild 8 von 10. Viele Pferde = viele Pferdeäpfel. Bildquelle: SRF.
Bild 9 von 10. Die Gegend ist wunderschön und lädt richtig zu einem Spaziergang ein. Bildquelle: SRF.
Bild 10 von 10. Man trifft immer mal wieder auf neugierige Wesen. Bildquelle: SRF.
Du siehst: Ein Pferd zu haben ist aufwändig und sehr kostspielig. Darum haben Mama und Papa wahrscheinlich noch nicht «Ja» zum eigenen Pferd gesagt. Noch nicht... :-)
