Hast du schon einmal einen schlafenden Hund beobachtet? Sie bewegen sich, zucken oder geben Geräusche von sich. Manchmal schnarchen sie sogar ein wenig. Träumen Hunde im Schlaf?

SRF Kids Kinderreporterin Philine (11) beobachtet oft, dass ihr Hund Nils im Schlaf zuckt oder Töne von sich gibt. Steckt Nils etwa gerade in einem abenteuerlichen Traum?

Warum träumen Menschen und Tiere? Box aufklappen Box zuklappen Das wissen Forschende nicht genau. Viele glauben jedoch, dass beim Träumen unser Kopf aufräumt. Wir sortieren die Erlebnisse des Tages und ordnen unsere Gefühle ein. Das machen Tiere übrigens auch! Hunde verarbeiten so ihren Tag.

Die Tierschützerin und Journalistin Susy Utzinger bestätigt die Vermutung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Legende: Seit Jahrzehnten setzt sich Susy Utzinger für Tiere ein. So baute sie zum Beispiel zwei Schweizer Tierheime auf. ZvG / Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz

Sie erklärt:

Träumen hat damit zu tun, dass der Hund die Eindrücke des Tages verarbeiten muss.

Träumen Welpen mehr als grosse Hunde?

Junge Welpen träumen viel häufiger als ausgewachsene Hunde. Für sie ist alles auf dieser Welt neu. Das ist ganz schön anstrengend. All diese Eindrücke verarbeiten sie im Schlaf. Auch die Grösse eines Hundes spielt eine Rolle.

Ein Zwergpudel träumt etwa alle zehn Minuten, ein grosser Hund wie ein Irish Wolfhound hingegen nur alle ein bis zwei Stunden.

Was träumen Hunde?

Träumen Hunde davon, den ganzen Tag auf einem riesigen Knochen herumzukauen? Das wissen wir nicht genau. Die Wissenschaft vermutet jedoch, dass sie oft von dem träumen, wofür sie gezüchtet wurden. Ein Jagdhund träumt also von der Jagd und ein Wachhund vom Schafehüten.

Ich glaube, mein Hund Nils träumt heute Nacht vom Mikrofon.

Wusstest du, dass… Box aufklappen Box zuklappen ... Fische schlafen?

... das Faultier gar nicht der Langschläfer der Tierwelt ist? Der Koala schläft mit bis zu 22 Stunden pro Tag nämlich noch länger!

... Elefanten nur 2 bis 3 Stunden pro Tag schlafen?

... Kühe im Schlaf wiederkauen?

... Huftiere, wie zum Beispiel Pferde, oft im Stehen schlafen?

... Fledermäuse kopfüber schlafen?

... Ameisen nur etwa eine Minute am Stück dösen? Insgesamt kommen sie aber auf 4 bis 5 Stunden pro Tag.

... Delfine immer nur mit einer Hirnhälfte schlafen? Sie müssen aktiv atmen und jederzeit für einen Angriff eines Gegners gewappnet sein.

Möchtest du mehr über das Träumen von Hunden erfahren? Dann höre unbedingt hier rein:

