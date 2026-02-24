 Zum Inhalt springen

«SRF Kids Reporter:in» Zuckender Schwanz, blinzelnde Lider: Träumt dein Haustier?

Hast du schon einmal einen schlafenden Hund beobachtet? Sie bewegen sich, zucken oder geben Geräusche von sich. Manchmal schnarchen sie sogar ein wenig. Träumen Hunde im Schlaf?

24.02.2026, 13:07

  • Bild 1 von 3. Während des kurzen Spaziergangs erzählt Philine von ihrem Hund Nils. Bildquelle: SRF / Katja Imfeld.
    Moderatorin Angela Haas und Kinderreporterin Philine spazieren mit dem Hund Nils am Waldrand entlang.
  • Bild 2 von 3. Hund Nils würde am liebsten den ganzen Tag draussen sein und die Welt erkunden. All diese Eindrücke muss er aber auch erst einmal verarbeiten. Das macht er im Schlaf. Bildquelle: SRF / Katja Imfeld.
    Moderatorin Angela Haas, Kinderreporterin Philine und Hund Nils sitze auf einer Bank vor einem Wald.
  • Bild 3 von 3. Philine zeigt, welche Tricks Nils kann. Bildquelle: SRF / Katja Imfeld.
    Der Hund Nils liegt am Boden. Philine ist zu ihm gebeugt für einen Trick. Angela Haas steht im Hintergrund.
SRF Kids Kinderreporterin Philine (11) beobachtet oft, dass ihr Hund Nils im Schlaf zuckt oder Töne von sich gibt. Steckt Nils etwa gerade in einem abenteuerlichen Traum?

Warum träumen Menschen und Tiere?

Box aufklappen Box zuklappen

Das wissen Forschende nicht genau. Viele glauben jedoch, dass beim Träumen unser Kopf aufräumt. Wir sortieren die Erlebnisse des Tages und ordnen unsere Gefühle ein. Das machen Tiere übrigens auch! Hunde verarbeiten so ihren Tag.

Die Tierschützerin und Journalistin Susy Utzinger bestätigt die Vermutung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Tierschützerin Susy Utzinger mit zwei Hunden
Legende: Seit Jahrzehnten setzt sich Susy Utzinger für Tiere ein. So baute sie zum Beispiel zwei Schweizer Tierheime auf. ZvG / Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz

Sie erklärt:

Träumen hat damit zu tun, dass der Hund die Eindrücke des Tages verarbeiten muss.
Autor: Susy Utzinger Tierschützerin und Journalistin
  • Bild 1 von 2. Philine lebt mit ihrer Familie und dem Hund Nils zusammen. Auch drei Kaninchen gehören zur Familie. Bildquelle: SRF / KATJA IMFELD.
    Ein Mädchen hält einen Hasen in den Armen und lächelt in die Kamera.
  • Bild 2 von 2. Philine und ihre beiden Brüder durften jeweils einem Hasen einen Namen geben. Philines Kaninchen heisst Pipa. Bildquelle: SRF / Katja Imfeld.
    Drei Hasen sitzen im Gras.
Träumen Welpen mehr als grosse Hunde?

Junge Welpen träumen viel häufiger als ausgewachsene Hunde. Für sie ist alles auf dieser Welt neu. Das ist ganz schön anstrengend. All diese Eindrücke verarbeiten sie im Schlaf. Auch die Grösse eines Hundes spielt eine Rolle.

Ein Zwergpudel träumt etwa alle zehn Minuten, ein grosser Hund wie ein Irish Wolfhound hingegen nur alle ein bis zwei Stunden.
Autor: Susy Utzinger Tierschützerin und Journalistin

Was träumen Hunde?

Träumen Hunde davon, den ganzen Tag auf einem riesigen Knochen herumzukauen? Das wissen wir nicht genau. Die Wissenschaft vermutet jedoch, dass sie oft von dem träumen, wofür sie gezüchtet wurden. Ein Jagdhund träumt also von der Jagd und ein Wachhund vom Schafehüten.

Ich glaube, mein Hund Nils träumt heute Nacht vom Mikrofon.
Autor: Philine (11) SRF Kids Kinderreporterin

Wusstest du, dass…

Box aufklappen Box zuklappen
  • ... Fische schlafen?
  • ... das Faultier gar nicht der Langschläfer der Tierwelt ist? Der Koala schläft mit bis zu 22 Stunden pro Tag nämlich noch länger!
  • ... Elefanten nur 2 bis 3 Stunden pro Tag schlafen?
  • ... Kühe im Schlaf wiederkauen?
  • ... Huftiere, wie zum Beispiel Pferde, oft im Stehen schlafen?
  • ... Fledermäuse kopfüber schlafen?
  • ... Ameisen nur etwa eine Minute am Stück dösen? Insgesamt kommen sie aber auf 4 bis 5 Stunden pro Tag.
  • ... Delfine immer nur mit einer Hirnhälfte schlafen? Sie müssen aktiv atmen und jederzeit für einen Angriff eines Gegners gewappnet sein.

Möchtest du mehr über das Träumen von Hunden erfahren? Dann höre unbedingt hier rein:

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

  • Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44
  • Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch
  • Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen.

