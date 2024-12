Jedes fünfte Kind in der Schweiz erlebt Gewalt. Dabei hat jedes Kind das Recht auf Schutz, Sicherheit und eine liebevolle Umgebung. Doch was genau sind Kinderrechte, wo beginnt Gewalt und wie können sich Kinder Hilfe holen, wenn etwas nicht stimmt? Kinderanwalt Christophe Herzig gibt Auskunft.

Ist es erlaubt, dass mein Lehrer mein Handy wegnimmt in der Schule? Oder darf der Besuch meiner Eltern einfach in mein Zimmer kommen, obwohl ich das nicht möchte?

Vielleicht hast du dir auch schon einmal eine solche Frage gestellt. Und meistens musst du als Kind darauf hören, was dir deine Eltern oder deine Lehrperson sagt – aber nicht immer! Wusstest du, dass jedes Kind auf der Welt besondere Rechte hat? Diese Rechte nennt man Kinderrechte . Sie sorgen dafür, dass Kinder sicher, glücklich und gesund aufwachsen können. Dazu gehört zum Beispiel, dass dir niemand wehtun darf, dass du zur Schule gehen darfst und dass du genug Zeit zum Spielen hast.

Das sind die Kinderrechte Box aufklappen Box zuklappen Die Kinderrechte sind in der Kinderrechtskonvention festgehalten. Hier stehen 54 Artikel drin, die auf vier Grundprinzipien aufbauen: Das Recht auf Gleichbehandlung: Kein Kind darf benachteiligt werden, sei es wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft oder Staatsbürgerschaft, seiner Sprache, Religion oder Hautfarbe, wegen einer Behinderung oder wegen seinen politischen Ansichten.

Kein Kind darf benachteiligt werden, sei es wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft oder Staatsbürgerschaft, seiner Sprache, Religion oder Hautfarbe, wegen einer Behinderung oder wegen seinen politischen Ansichten. Das Recht auf Wahrung des Kindeswohls: Wann immer Entscheidungen getroffen werden, die sich auf Kinder auswirken können, hat das Wohl des Kindes Vorrang. Dies gilt in der Familie genauso wie für staatliches Handeln.

Wann immer Entscheidungen getroffen werden, die sich auf Kinder auswirken können, hat das Wohl des Kindes Vorrang. Dies gilt in der Familie genauso wie für staatliches Handeln. Das Recht auf Leben und Entwicklung: Jedes Kind muss Zugang zu medizinischer Hilfe bekommen, zur Schule gehen können und vor Missbrauch und Ausbeutung geschützt werden.

Jedes Kind muss Zugang zu medizinischer Hilfe bekommen, zur Schule gehen können und vor Missbrauch und Ausbeutung geschützt werden. Das Recht auf Anhörung und Partizipation: Alle Kinder sollen als Personen ernst genommen und respektiert werden. Das heisst auch, dass man sie, ihrem Alter gerecht, informiert und sie in Entscheidungen einbezieht.

Hier erzählt dir Reena etwas genauer, was die Kinderrechte sind.

Leider werden nicht alle Kinder so gut behandelt und erleben Gewalt. In der Schweiz erlebt jedes fünfte Kind physische oder psychische Gewalt . Das ist nicht nur falsch, sondern auch verboten ! Wenn so etwas passiert, wird gegen das Gesetz verstossen. Deshalb ist es so wichtig, dass du deine Rechte kennst und weisst, wie du Hilfe bekommst, wenn du oder ein anderes Kind in Gefahr ist.

Was ist mit Gewalt gemeint? Box aufklappen Box zuklappen Gewalt bedeutet, dass dir jemand absichtlich wehtut – körperlich oder seelisch. Das kann sein, wenn dich jemand schlägt oder grob an den Haaren zieht. Aber auch gemeine Worte oder Beleidigungen sind Gewalt. Manchmal fühlen sich Kinder gezwungen, Dinge zu tun, die sie nicht möchten, zum Beispiel dem Grossvater einen Kuss zu geben, obwohl sie das nicht wollen.

Zum Glück gibt es viele Menschen, die sich für Kinderrechte stark machen. Einer von ihnen ist Christophe Herzig. Er ist Kinderanwalt. Das bedeutet, er hilft Kindern, wenn ihre Rechte verletzt wurden.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Christophe Herzig ist Kinderanwalt. In seinem Büro stehen hohe Regale mit Gesetzbüchern. SRF

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: In Gesetzbüchern stehen die Gesetze und Rechte der Menschen. Hier siehst du zum Beispiel die «Europäische Menschenrechtskonvention» und die «Kinderrechtskonvention». SRF

Anders als in einem gewöhnlichen Anwaltsbüro, ist das von Christophe Herzig ganz schön farbig eingerichtet. Mit kleinen Figuren können Kinder ihre Gefühlslagen erklären und die komplizierten juristischen Probleme, können vereinfacht gelöst werden.

So kann ich Hilfe holen: Box aufklappen Box zuklappen Wenn du selbst von Gewalt betroffen bist, oder sie bei jemand anderem beobachtest, dann ist es wichtig darüber zu sprechen und Hilfe zu holen! Die Nummer gegen Kummer: 147. Hier kannst du anonym anrufen und mit jemandem sprechen. Auf 147.ch findest du auch weitere Möglichkeiten, Hilfe zu erhalten.

Hier kannst du anonym anrufen und mit jemandem sprechen. Auf 147.ch findest du auch weitere Möglichkeiten, Hilfe zu erhalten. Vertraue dich einem Erwachsenen an: Zum Beispiel deinen Eltern, Lehrpersonen oder der Schulsozialarbeit.

Zum Beispiel deinen Eltern, Lehrpersonen oder der Schulsozialarbeit. Polizei: Wenn es ganz schlimm ist, rufe direkt die Polizei an mit der Nummer 117 .

Wenn es ganz schlimm ist, rufe direkt die Polizei an mit der Nummer . Weitere Beratungsstellen: Mehr Melde- und Beratungsstellen findest du beim Kinderschutz Schweiz .

Kinderrechte sind stark!

Kinderrechte helfen dir, sicher und glücklich aufzuwachsen. Aber sie können nur dann wirken, wenn alle – Kinder und Erwachsene – sie kennen und achten. Christophe Herzig arbeitet jeden Tag dafür, dass Kinder in der Schweiz ihre Rechte erleben können. Du kannst das auch: Indem du weisst, was dir zusteht, und indem du auf andere achtest. Gemeinsam können wir die Welt für Kinder besser machen!

Im «Treff» kannst du uns deine Frage zum Thema Kinderrechte stellen oder dich mit anderen Kindern austauschen zu dem Thema.