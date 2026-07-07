Was würdest du tun, wenn du heute 20 Franken geschenkt bekämst? Würdest du sofort Süssigkeiten kaufen? Für ein neues Spiel sparen? Oder würdest du das Geld für etwas ganz Besonderes auf die Seite legen?

Mit Sackgeld kannst du selbst entscheiden, wofür du dein Geld ausgibst. Dabei lernst du nicht nur einzukaufen, sondern auch zu planen, zu sparen und eigene Entscheidungen zu treffen.

Frage deine Eltern oder Grosseltern Box aufklappen Box zuklappen Wie viel Sackgeld hast du früher bekommen?

Was hast du dir davon gekauft?

Worauf hast du besonders lange gespart?

Hast du mal etwas gekauft, das du total bereut hast?

Was würdest du heute anders machen? Vielleicht stellst du fest: Auch Erwachsene mussten erst lernen, mit Geld umzugehen.

Manchmal klappt alles auf Anhieb, manchmal merkt man aber auch erst später, dass ein Kauf vielleicht doch keine so gute Idee war. Das gehört dazu. So lernt man den Umgang mit Geld.

Warum ist Sackgeld wichtig?

Sackgeld ist ein Training fürs spätere Leben. Du übernimmst Verantwortung für dein eigenes Geld und entscheidest selbst, was dir wichtig ist.

Dabei lernst du zum Beispiel:

Wünsche von Bedürfnissen zu unterscheiden.

Geld einzuteilen.

Geduldig auf grössere Ziele zu sparen.

Preise zu vergleichen.

Verantwortung für eigene Entscheidungen zu übernehmen.

8 clevere Sackgeld-Tipps

Setze dir ein Sparziel : Sparen macht viel mehr Spass, wenn du weisst, wofür. Vielleicht möchtest du ein neues Fussballtrikot, ein Lego-Set, ein Spiel oder ein Fahrrad.

: Sparen macht viel mehr Spass, wenn du weisst, wofür. Vielleicht möchtest du ein neues Fussballtrikot, ein Lego-Set, ein Spiel oder ein Fahrrad. Teil dein Geld auf : Viele Kinder teilen ihr Sackgeld in verschiedene Bereiche auf. 1) Ausgeben für kleine Wünsche, 2) Sparen für etwas Grösseres, 3) Verschenken oder Helfen, wenn du jemandem eine Freude machen möchtest. So hast du immer etwas Geld für heute und gleichzeitig für später.

: Viele Kinder teilen ihr Sackgeld in verschiedene Bereiche auf. 1) Ausgeben für kleine Wünsche, 2) Sparen für etwas Grösseres, 3) Verschenken oder Helfen, wenn du jemandem eine Freude machen möchtest. So hast du immer etwas Geld für heute und gleichzeitig für später. Fehler gehören dazu : Hast du schon einmal etwas gekauft, das du später bereut hast? Kein Problem! Genau solche Erfahrungen helfen dir, beim nächsten Mal besser zu planen.

: Hast du schon einmal etwas gekauft, das du später bereut hast? Kein Problem! Genau solche Erfahrungen helfen dir, beim nächsten Mal besser zu planen. Behalte den Überblick: Schau regelmässig nach, wie viel Geld du noch hast. So weisst du immer, was du dir leisten kannst und wie weit du noch von deinem Sparziel entfernt bist.

Die SRF Kids Kinderreporterin Saira (12) spricht mit Olivier von der Kinder- und Jugendschutzhilfe Pro Juventute und klärt die eine oder andere Frage. Dabei bauen sie einen Münzturm. Wer baut den höchsten Turm? Schau hier rein:

Denk zweimal nach : Manchmal kaufen Freund:innen etwas Neues und plötzlich möchte man es auch haben. Frage dich: «Will ich das wirklich oder gefällt es mir nur, weil es alle haben?»

: Manchmal kaufen Freund:innen etwas Neues und plötzlich möchte man es auch haben. Frage dich: «Will ich das wirklich oder gefällt es mir nur, weil es alle haben?» Sprich über Geld : Wenn du Fragen hast, dann frage deine Eltern oder andere Erwachsene. Über Geld zu reden, hilft dir, den Umgang damit besser zu verstehen.

: Wenn du Fragen hast, dann frage deine Eltern oder andere Erwachsene. Über Geld zu reden, hilft dir, den Umgang damit besser zu verstehen. Gönn dir auch mal etwas : Du musst nicht jeden Franken sparen. Es ist völlig in Ordnung, einen Teil deines Sackgelds für ein Eis, einen kleinen Snack oder etwas anderes auszugeben, das dir Freude bereitet.

: Du musst nicht jeden Franken sparen. Es ist völlig in Ordnung, einen Teil deines Sackgelds für ein Eis, einen kleinen Snack oder etwas anderes auszugeben, das dir Freude bereitet. Rede über Geld: Wenn du Fragen hast, frag deine Eltern, Grosseltern, Lehrperson oder andere Erwachsene. Sie können dir Tipps geben oder erzählen, welche Erfahrungen sie selbst gemacht haben. Über Geld zu sprechen hilft, Geld besser zu verstehen.

Entdecke mehr zum Thema Geld

Möchtest du wissen, wie Geld überhaupt entstanden ist oder woran man erkennt, ob eine Banknote echt ist? Dann schau dir unsere passenden Beiträge und Videos an. Dort erfährst du noch mehr spannende Dinge rund ums Thema Geld.

Wie ist das bei dir? Wie viel Sackgeld bekommst du? Sparst du gerade für etwas? Für was gibst du dein Sackgeld gerne aus? Erzähl uns mehr darüber im «Treff»!

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