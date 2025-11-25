Kennst du das? Du kommst nach Hause und riechst schon, was es zum Zmittag gibt. Oder es ist Sommer und du riechst den frischen Sommerregen auf dem Asphalt? Kinderreporterin Elin (11) will wissen, warum Gerüche so viel in uns auslösen – und bekommt Unterstützung von Parfumeurin Brigitte Witschi.

Von Geruch zu Gefühl: Elin schnuppert sich durch

Gerüche sind eng mit Erinnerungen verbunden. «Wenn ich Chlor rieche, erinnert mich das an die Zeit am Pool in den Portugalferien mit meiner Familie», sagt Elin. Der Duft nach Chlor katapultiert sie zurück in die sonnigen Tage.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. «Gut riechen ist eine Begabung», sagt Brigitte. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 1 / 2 Legende: «Gut riechen ist eine Begabung», sagt Brigitte. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 2 von 2. Nicht alle Gerüche duften fein... Den Geruch von Bibern (also dem Gebäck), zum Beispiel, mag Elin nicht. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 2 / 2 Legende: Nicht alle Gerüche duften fein... Den Geruch von Bibern (also dem Gebäck), zum Beispiel, mag Elin nicht. SRF Kids / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Brigitte Witschi ist Parfumeurin und weiss genau, weshalb das passiert. «Düfte hinterlassen bei uns Spuren, die Gefühle auslösen», erklärt die Parfumeurin. Das bedeutet, dass sie selbst Parfüm herstellt.

Die Wissenschaft sagt, dass wir hinter der Nase Geruchsrezeptoren haben. Diese kannst du dir wie eine Zahnbürste vorstellen. Sie fangen die Gerüche auf und schicken die Emotionen direkt an den Teil des Gehirns, in dem Emotionen und Erinnerungen gespeichert sind. Riechen wir einen Duft, den wir schon kennen, ruft das Gehirn automatisch die passende Erinnerung hervor.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Brigitte hat eine riesengrosse Sammlung an Duftölen. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 1 / 4 Legende: Brigitte hat eine riesengrosse Sammlung an Duftölen. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 2 von 4. Düfte to go? Dieser Koffer macht das möglich. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 2 / 4 Legende: Düfte to go? Dieser Koffer macht das möglich. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 3 von 4. So schaut Brigittes Atelier aus. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 3 / 4 Legende: So schaut Brigittes Atelier aus. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 4 von 4. Eine gute Ausrüstung ist wichtig für die Arbeit mit Düften. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 4 / 4 Legende: Eine gute Ausrüstung ist wichtig für die Arbeit mit Düften. SRF Kids / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Gemeinsam begeben sich Kinderreporterin Elin, Parfumeurin Brigitte und Reporterin Laura auf eine Duftreise. Zuerst darf Elin ihren eigenen Raumspray zusammenstellen. Brigitte hat dafür verschiedene Duftöle vorbereitet: Zimt, Orange, Vanille und Zitrone.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Mit diesen Papierstreifen kann Elin die verschiedenen Düfte schnuppern. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 1 / 3 Legende: Mit diesen Papierstreifen kann Elin die verschiedenen Düfte schnuppern. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 2 von 3. Das Schnüffeln verlangt viel Konzentration. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 2 / 3 Legende: Das Schnüffeln verlangt viel Konzentration. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 3 von 3. Auch Laura kommt in den Schnupper-Genuss. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 3 / 3 Legende: Auch Laura kommt in den Schnupper-Genuss. SRF Kids / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Brigitte tupft Papierstäbchen in die Öle. So kann Elin die Kombinationen riechen und herausfinden, was sie am besten findet. Nach einigem Schnuppern steht ihre Wahl fest: Vanille, Orange und ein Hauch Zimt sollen es sein.

Nun muss die Ölmischung genau abgemessen werden. «Es gibt klare Regeln und Vorschriften», sagt Brigitte. Schritt für Schritt mischt sie mit Elin die ausgewählten Öle zusammen. Danach kommt Alkohol dazu, damit sich die Düfte gut verteilen können.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Hier wird Genauigkeit verlangt. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 1 / 3 Legende: Hier wird Genauigkeit verlangt. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 2 von 3. Die Duftöle werden mit Alkohol vermischt. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 2 / 3 Legende: Die Duftöle werden mit Alkohol vermischt. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 3 von 3. Pipette für Pipette füllt Elin ihr Fläschli. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 3 / 3 Legende: Pipette für Pipette füllt Elin ihr Fläschli. SRF Kids / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Und schon ist er fertig: Elins ganz persönlicher, weihnachtlicher Raumspray.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 1. Tadaaa! So schaut Elins Raumspray aus. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. Legende: Tadaaa! So schaut Elins Raumspray aus. SRF Kids / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Weiter geht’s auf der Duftreise: Elin, Brigitte und Laura besuchen eine Bäckerei. In deren Backstube gibt es so einige Gerüche zu erschnuppern: «Hier riecht es nach Schokolade», sagt Elin und riecht an einem Schokoladenbrunnen. Das frische Feierabendbrot kommt wie gerufen aus dem Backofen. Der Duft breitet sich sofort im ganzen Raum aus.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Die Bäckerei gleicht einem Lebkuchenhaus. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 1 / 5 Legende: Die Bäckerei gleicht einem Lebkuchenhaus. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 2 von 5. Aufgepasst, sonst ist die Nase voller Schokolade! Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 2 / 5 Legende: Aufgepasst, sonst ist die Nase voller Schokolade! SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 3 von 5. Hmm.. beim Geruch von frischem Brot läuft einem direkt das Wasser im Mund zusammen. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 3 / 5 Legende: Hmm.. beim Geruch von frischem Brot läuft einem direkt das Wasser im Mund zusammen. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 4 von 5. Aprikosentörtchen gefällig? Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 4 / 5 Legende: Aprikosentörtchen gefällig? SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 5 von 5. Der Geruch von Lebkuchen erinnert an die Weihnachtszeit. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 5 / 5 Legende: Der Geruch von Lebkuchen erinnert an die Weihnachtszeit. SRF Kids / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mit einer Nase voll warmem Brotduft geht es weiter zum letzten Halt: einer Scheune mit Heu und Kühen. «Der Geruch von Heu erinnert mich an den Bauernhof einer Freundin», erzählt Elin. «Dort haben wir oft im Heustock gespielt».

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Elin schnuppert am Heu. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 1 / 3 Legende: Elin schnuppert am Heu. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 2 von 3. Im Stall riecht nicht nur das Heu, sondern auch die Stallbewohner. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 2 / 3 Legende: Im Stall riecht nicht nur das Heu, sondern auch die Stallbewohner. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 3 von 3. So wird das Heu in der Scheune gelagert. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 3 / 3 Legende: So wird das Heu in der Scheune gelagert. SRF Kids / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zum Abschluss hat Brigitte noch einen besonderen Tipp für Elin: «Ich wünsche mir für dich, dass du mit offener Nase durch die Welt gehst.»

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen.