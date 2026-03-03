Kinderreporterin Emilie (11) denkt gerne über grosse Fragen des Lebens nach. In einer Philosophie-Runde mit Moderatorin Angela und Philosophin Anna merkt sie: Manche Fragen haben keine eindeutige Antwort – dafür umso mehr spannende Gedanken.

Kaffee trinken, Meetings haben: Wie ist es, erwachsen zu sein?

Es gibt Fragen, die wir nicht wirklich beantworten können. Genau eine solche schwierige Frage stellt sich unsere Kinderreporterin Emilie:

Manche Kinder möchten erwachsen sein, während erwachsene Personen meinen, das Kindsein sei das Beste. Was stimmt nun?

Auf solche Fragen gibt es keine klaren Ja-oder-Nein-Antworten. Genau hier kommt die Philosophie ins Spiel. Beim Philosophieren schaust du ein Thema von verschiedenen Seiten an.

Philosophie ist nicht schwarz und weiss.

Im Philosophie-Fieber Box aufklappen Box zuklappen Legende: ZVG Anna Jungen arbeitet bei SRF im Philosophie-Team. Sie schwärmt für die grossen Fragen des Lebens: «In der Mathematik ist es einfach: Da gibt es immer nur eine Lösung, die stimmt. In der Philosophie ist das anders. Es gibt eine Frage und darauf unendlich viele Antworten. Das mag ich an philosophischen Gesprächen.»

Stundenlanges Grübeln

Emilie, Anna vom SRF Philosophie-Team und Angela von SRF Kids philosophieren zusammen über diese Frage des Erwachsenseins. «Wenn man erwachsen ist, kann man viel mehr eigene Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel die Autoprüfung machen», sagt Anna. Wie ist es mit dem Thema Spiel? Spielen Erwachsene noch? «Ich spiele extrem gern», sagt Anna. Angela erzählt hier, was ihr beim Thema Spiel in den Sinn kommt:

Bist du vom Grübel-Fieber angesteckt? Dann trommle deine Eltern, Geschwister oder deine Klasse zusammen. Diese Fragen helfen dir, eine Philosophie-Runde zu starten:

Selbst philosophieren Box aufklappen Box zuklappen Ab wann ist ein Mensch erwachsen?

Ist es einfacher, wenn einem niemand sagt, wann man zu Bett gehen muss?

Wissen erwachsene Personen über alles Bescheid?

Was möchtest du aus deiner Kindheit mitnehmen?

Hast du dich in manchen Charakterzügen verändert? Was zeichnet dich seit Jahren aus?

Auch unsere «SRF Kids News»-Hosts Anna und Sandro machen sich Gedanken dazu:

Zwischen Verantwortung und Freiheit

Im Gespräch kommt Kinderreporterin Emilie zu dem Schluss, dass jedes Alter etwas Besonderes an sich hat und wir am besten jeden Moment geniessen sollten. Als Kind musst du zwar zur Schule gehen, dafür musst du dich aber zum Beispiel nicht um die Ferienorganisation kümmern.

Als erwachsene Person musst du viele Rechnungen zahlen, dafür kannst du aber zu Bett gehen, wann du willst. Welche Gedanken hast du dir gemacht? Erzähl davon im «Treff».

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen.