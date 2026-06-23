Ein Tag voller Traditionen! 4 Geschwister, 9 Geissen und 20 Kühe machen sich auf den Weg zur Alp. Bist du bei ihrer Alpfahrt dabei?

Um drei Uhr morgens klingelt der Wecker. Die Geschwister Nora (11), Giano (9), Jelin (7) und Samia (6) konnten vor lauter Aufregung kaum schlafen. Es ist Alpfahrt! Die Bauernfamilie macht sich an diesem besonderen Tag auf den Weg zur «Alp Bommen» im Alpstein im Kanton Appenzell Innerrhoden. Weit oben in den Bergen verbringen sie mit ihren Tieren den Sommer.

Alpfahrt – warum? Box aufklappen Box zuklappen Anfangs Sommer «zügeln» einige Bauern und Bäuerinnen vom Tal in die Berge. Sie wandern mit ihren Tieren zur Alp. Dabei tragen die Tiere Glocken und Blumenkränze und die ganze Familie präsentiert ihre Tracht. Dieses traditionelle Fest nennst du Alpfahrt. Die Tiere fressen den Sommer durch frische Gräser und Kräuter, die Alpfamilie produziert aus der gewonnenen Milch Käse und verkauft diesen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Ganz schön anstrengend! Mensch und Tier sind früh auf und machen sich auf den Weg zur Alp. Dabei passieren sie Strassen und besteigen steile Wanderwege. Bildquelle: Marco Graf. 1 / 4 Legende: Ganz schön anstrengend! Mensch und Tier sind früh auf und machen sich auf den Weg zur Alp. Dabei passieren sie Strassen und besteigen steile Wanderwege. Marco Graf

Bild 2 von 4. Schon bald ist es geschafft! Samia, Jelin, Giano und Nora gehen mit Angela die letzten Schritte bis zur Alp Bommen. Bildquelle: Marco Graf. 2 / 4 Legende: Schon bald ist es geschafft! Samia, Jelin, Giano und Nora gehen mit Angela die letzten Schritte bis zur Alp Bommen. Marco Graf

Bild 3 von 4. Alle sind froh! Die Tiere haben den weiten Weg geschafft. Die Geschwister sind stolz, dass sie die ganze Herde auf den Berg führen konnten. Bildquelle: Marco Graf. 3 / 4 Legende: Alle sind froh! Die Tiere haben den weiten Weg geschafft. Die Geschwister sind stolz, dass sie die ganze Herde auf den Berg führen konnten. Marco Graf

Bild 4 von 4. Sogar die Frisur und die Tracht sitzt nach stundenlangem Wandern immer noch. Bildquelle: Marco Graf. 4 / 4 Legende: Sogar die Frisur und die Tracht sitzt nach stundenlangem Wandern immer noch. Marco Graf Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Giano ist der Geissenbub. Er führt den ganzen Zug an. Seine Schwestern helfen ihm, dass die Geissen beisammen bleiben und nicht auf dem Weg schon saftige Kräuter fressen und so die ganze Kuhherde aufhalten. Diese Aufgabe ist nicht ganz leicht. Denn der Weg zur Alp führt auch entlang an befahrenen Strassen und Zugstrecken.

Die Geissen kennen uns gut. Deshalb vertrauen und folgen sie uns.

Oben auf der Alp angekommen, wird gefeiert. Die Männer stehen in einen Kreis und «zäuerlen», eine Art jodeln. Im Appenzell gibt es haufenweise Traditionen und spannende Dialektwörter:

Z wie Zäuerlen Box aufklappen Box zuklappen Goofe – Wort für Kinder

– Wort für Kinder Gääsbueb und Gääsmeetli – das sind die Kinder, welche die Geissen zur Alp bringen

– das sind die Kinder, welche die Geissen zur Alp bringen Jäuchen – die Geissen den Berg hoch führen / jagen

– die Geissen den Berg hoch führen / jagen Öberefahre – das ist die Alpfahrt im Frühjahr

– das ist die Alpfahrt im Frühjahr Zäuerli – ein Jodel zur Freude der Natur

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Ein Zuhause für den Sommer – die Alp Bommen, 1240 Meter über Meer. Bildquelle: SRF / Angela Haas. 1 / 2 Legende: Ein Zuhause für den Sommer – die Alp Bommen, 1240 Meter über Meer. SRF / Angela Haas

Bild 2 von 2. Hier können sich die Tiere den Sommer durch satt fressen. Bildquelle: SRF / Angela Haas. 2 / 2 Legende: Hier können sich die Tiere den Sommer durch satt fressen. SRF / Angela Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nach der feierlichen Alpfahrt kehrt der Alltag zurück. Die Arbeit auf der Alp ist anstrengend, die Tage sind lang. In den «SRF Kids News» begleiten wir die Familie von Fabiola (13) an einem Arbeitstag.

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