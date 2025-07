Legende: Wanderkarte gecheckt? Bevor es losgeht, werfen Jara und Fabrice einen Blick auf die verschiedenen Routen rund um den Schwarzsee. SRF

Der Morgen am Schwarzsee beginnt frisch. SRF Kids Kinderreporter Fabrice (im «Treff» Tiger99) schnürt seine Wanderschuhe und seine Schwester Jara zieht sich ihren Fleecepullover bis zum Kinn. Der Himmel ist zwar blau, aber das kann sich in den Bergen schnell ändern. Deshalb tragen alle das «Zwiebelprinzip»: mehrere Kleidungsschichten übereinander. So kannst du etwas ausziehen, wenn dir warm wird – oder wieder anziehen, wenn es windet.

Legende: Gut zu wissen: Auf Schweizer Wanderwegen findest du fast überall Wegweiser. SRF

Herzig aber Vorsicht: Kühe

Die Wiese ist saftig grün, die Blumen blühen und plötzlich bleiben alle stehen. Vor dem Wanderweg liegt eine eingezäunte Weide und dahinter stehen grasende Kühe. SRF Kids Moderatorin Angela freut sich: «Ich liebe Kühe!» Dann wird sie ernst: «Aber Respekt sollten wir trotzdem haben.»

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Fabrice und Jara halten Abstand. Denn auch friedliche Kühe brauchen ihre Ruhe. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Fabrice und Jara halten Abstand. Denn auch friedliche Kühe brauchen ihre Ruhe. SRF

Bild 2 von 3. Die Kühe geniessen das frische Gras rund um den Schwarzsee. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Die Kühe geniessen das frische Gras rund um den Schwarzsee. SRF

Bild 3 von 3. Weite Wiesen, Kuhglocken und frische Bergluft: Auch Fribourger Kühe haben Sommerferien. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Weite Wiesen, Kuhglocken und frische Bergluft: Auch Fribourger Kühe haben Sommerferien. SRF __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Heute sind die Tiere ruhig. Aber manchmal triffst du auf Mutterkühe mit ihren Kälbern. Da ist es besser Abstand zu halten. Die Mütter verteidigen ihre Kleinen und das kann gefährlich werden. Fabrice fragt: «Und wenn die Kühe mitten auf dem Weg stehen?» Dann geh ruhig vorbei, ohne sie zu streicheln oder zu füttern. Und am besten: den Hund an die Leine, falls du einen dabei hast.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Fabrice, Jara und Angela unterwegs über Stock und Stein. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Fabrice, Jara und Angela unterwegs über Stock und Stein. SRF

Bild 2 von 4. Schritt für Schritt geht es nach oben. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Schritt für Schritt geht es nach oben. SRF

Bild 3 von 4. Der Rundweg führt über weite Strecken. Hier sind gute Schuhe gefragt. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Der Rundweg führt über weite Strecken. Hier sind gute Schuhe gefragt. SRF

Bild 4 von 4. Der SRF Kids Kinderreporter ist gerne in der Natur unterwegs und liebt das laufen über weite Wiesen. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Der SRF Kids Kinderreporter ist gerne in der Natur unterwegs und liebt das laufen über weite Wiesen. SRF __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Was tun, wenn du dich verletzt?

Wandern ist toll, aber manchmal passiert etwas. Ein kleiner Sturz beim Spielen, ein Splitter im Finger oder zu viel Sonne: «Für so Fälle ist ein kleines Erste-Hilfe-Set praktisch», weiss Jara. Und wenn etwas Grösseres passiert? Wenn du dich zum Beispiel so stark am Fuss verletzt, dass du nicht mehr weiterlaufen kannst? Dann rufst du die Rettungsnotrufnummer 144 oder die Rettungsflugwacht (REGA) 1414 an. Und wie du dich bei einem Notfall richtig verhältst, erfährst du hier:

Znüni mit Aussicht

Später finden die drei Wandervögel einen gemütlichen Platz am See. Die Sonne funkelt auf dem Wasser, das Gras ist weich. Zeit für eine Pause und für einen kleinen Snack. Perfekt um einen Blick in unsere Online Community «Treff» zu werfen. Denn dort haben wir andere Kinder gefragt, was auf keiner Wanderung fehlen darf:

Genug Pausen machen und ein feines Picknik mitnehmen. Zum Beispiel ein Traubenzucker. Das kannst du dann nehmen, wenn du keine Energie mehr hast.

Mein Wandertipp lautet: Immer gleich mässig laufen und viel trinken.

Wichtig: Pack etwas ein, das dir Energie gibt und nicht schmilzt oder ausläuft. Brot, Früchte, Nüsse oder Riegel sind super. Und trink genug, vor allem bei warmem Wetter.

Legende: «Jara, lueg mal döte.» Rund um den Schwarzsee gibt es viel zu beobachten. SRF

Nach dem Znüni bleibt noch Zeit, um sich auszuruhen und zu staunen. Wichtig dabei: Alles, was du mitgebracht hast, nimmst du auch wieder mit. Abfall gehört nicht in die Natur – weder Verpackungen noch Aludosen oder Plastikteile. Tiere könnten sich daran verletzen oder es sogar verschlucken. Oft gibt es unterwegs Abfalleimer. Wenn nicht, packst du deinen Müll einfach wieder in den Rucksack und entsorgst ihn zuhause. So bleibt die Wiese sauber – für dich, für andere und für die Tiere.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Grün soweit das Auge reicht. Rund um den Schwarzsee gibt es viel zu entdecken. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Grün soweit das Auge reicht. Rund um den Schwarzsee gibt es viel zu entdecken. SRF

Bild 2 von 3. Still und klar: So zeigt sich der See am frühen Vormittag. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Still und klar: So zeigt sich der See am frühen Vormittag. SRF

Bild 3 von 3. Ein kleiner Bach, hohe Gräser und ganz viel Natur zum Staunen. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Ein kleiner Bach, hohe Gräser und ganz viel Natur zum Staunen. SRF __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Und genau darum geht es beim Wandern: unterwegs sein, Neues entdecken und dabei Rücksicht nehmen. Und wenn du dich gut vorbereitest, bist du bereit für fast alles – auch für eine Kuh mitten auf dem Weg.

Legende: Moderatorin Angela zusammen mit SRF Kids Kinderreporter Fabrice und seiner Schwester Jara. SRF

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!