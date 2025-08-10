Zu Fuss, mit dem Velo oder sogar mit der Gondel – der Schulweg schaut bei allen ein bisschen anders aus. Kinderreporterin Eliane (12) zeigt dir, wie sie mit der Luftseilbahn zur Schule geht.

So aufregend kann der Schulweg sein

Der Wecker klingelt und es ist wieder so weit: Die Schule ruft! Du ziehst dich an, isst Frühstück, putzt deine Zähne und auf geht's zur Schule. Kinderreporterin Eliane (12) geht zwar, wie jedes andere Kind, auch zur Schule, aber nicht nur zu Fuss, sondern auch mit der Gondel! Sie steht jeden Morgen ungefähr um 06:00 Uhr auf und hat etwa eine Stunde und 20 Minuten weg. Denn sie lebt im Sommer auf der Alp.

Nach den Sommerferien besucht Eliane die erste Oberstufe. Das bedeutet, dass sie an eine neue Schule geht.

SRF Kids Reporterin Luana begleitet Eliane von der Schule nach Hause. Von der Schule bis zur Seilbahnstation fährt Eliane mit ihrem Velo. Für diese Strecke braucht sie etwa 20 Minuten. Sie fährt über Brücken, auf schmalen Wegen und an Bauernhöfen vorbei.

Danach platziert sie ihr Velo bei der Seilbahnstation und wartet auf die Gondel. Die Gondelfahrt dauert ungefähr zehn Minuten. In der Seilbahn ist sie meistens nicht allein. Es gibt noch andere Kinder, die auch mit der Gondel zur Schule gehen.

Oben angekommen, geht sie zu Fuss weiter. Für den Weg von der Seilbahnstation bis zu ihrem Zuhause braucht sie 30 bis 45 Minuten.

Eliane ist sich ihren abenteuerlichen Schulweg gewöhnt. Und damit ist sie auch nicht allein. Rund um die Welt gibt es viele aussergewöhnliche Schulwege. In China gibt es zum Beispiel Kinder, die über weite Reisfelder und Hügel laufen müssen, bis sie in ihrer Schule ankommen. In Indien gibt es Kinder, die mit dem Boot zur Schule gelangen, und in Afghanistan kann es sein, dass der Schulweg quer durch die Wüste führt.

So sehen Schulwege rund um den Globus aus

Damit Eliane immer sicher in der Schule ankommt, gibt es einiges zu berücksichtigen. Sie trägt beispielsweise immer einen Velohelm. Damit auch du sicher unterwegs bist, hier eine Liste für dich:

Sicher zur Schule: Tipps um unversehrt zur Schule zu gelangen Box aufklappen Box zuklappen Abstand halten: Falls du mit deinen Freundinnen und Freunden mit dem Velo zur Schule gehst, ist es wichtig, dass ihr genügend Abstand voneinander haltet.

Falls du mit deinen Freundinnen und Freunden mit dem Velo zur Schule gehst, ist es wichtig, dass ihr genügend Abstand voneinander haltet. Trage einen Helm: Gehst du mit dem Velo, Kickboard oder Skateboard zur Schule? Falls ja, solltest du immer einen Helm tragen.

Gehst du mit dem Velo, Kickboard oder Skateboard zur Schule? Falls ja, solltest du immer einen Helm tragen. Nutze den vorgesehenen Weg: Laufe auf dem Trottoir und nicht auf der Strasse.

Laufe auf dem Trottoir und nicht auf der Strasse. Mach auf dich aufmerksam: Trage helle, leuchtende oder reflektierende Kleidung.

Trage helle, leuchtende oder reflektierende Kleidung. Schaue nach links und rechts: Geh erst über die Strasse, wenn die Autos stillstehen.

Auf Elianes Schulweg kann es schon mal sein, dass etwas Aussergewöhnliches passiert: «Als ich noch jünger war, fiel mir meine Znünibox in den Weidrost. Ich wusste nicht, ob ich wieder Nachhause soll oder trotzdem zur Seilbahnstation und in die Schule. Ich ging weiter zur Gondel, aber für mich war es ein Weltuntergang, dass ich keinen Znüni hatte», erzählt Eliane.

Wir haben in unserer Online Community «Treff» nachgefragt, was und wer euch auf dem Schulweg begegnet ist.

Wir haben schon Bienen gerettet und lachen einfach über alles.

Mir ist einmal eine Katze von einem Baum vor meine Füsse gesprungen.

Mir sind schon Igel und ein Schaf auf dem Weg begegnet.

Für Eliane ist ihr Schulweg ganz normal. Sie und ihre zwei Schwestern gehen diesen Weg meistens zusammen und finden es immer wieder super, wenn sie ihre Sachen packen und über den Sommer in die Berge ziehen.

