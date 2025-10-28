Bezahlt werden fürs Fussballschauen? Bei den grössten Fussballspielen live dabei sein? Klingt nach einem Traumjob! Das findet auch Kinderreporterin Zoe. Sie begleitet Fussballkommentatorin Rachel Rinast bei einem Testspiel der Schweizer Nati der Frauen gegen Kanada.

Traumberuf Fussballkommentatorin – Ein Blick hinter das Mikrofon

Volle Stadien, lachende Gesichter und gute Stimmung – kannst du dich an die Fussball Europameisterschaft der Frauen diesen Sommer erinnern? Mittendrin zu hören waren zwei ganz bekannte Stimmen: Die von Fussballkommentatorin Rachel Rinast und Fussballkommentator Calvin Stettler.

Wer sind Rachel und Calvin? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Das Kommentatoren-Duo arbeitet nicht nur zusammen, sondern ist auch befreundet. SRF Kids / Luana Spinnler Rachel Rinast ist eine schweizerisch-deutsche Fussballspielerin und Kommentatorin. Rinast hat insgesamt 48 Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft gespielt und trat im April 2023 zurück. Calvin Stettler hat eine grosse Liebe für den Sport. Er ist seit über zehn Jahren Sportjournalist und kommentiert seit 2022 Fussballspiele. Die zwei waren als Kommentatoren-Duo an der UEFA Women’s EURO 2025 im Einsatz.

Viele Gefühle kamen bei den Kommentator:innen hoch in diesem Turnier. Hier kannst du die Reaktion von Rachel und Calvin auf den Sieg der Schweizerinnen gegen die Isländerinnen an der EURO 2025 schauen:

Kinderreporterin Zoe (13) und Reporterin Luana sind beide fussballbegeistert und folgen nun den beiden Stimmen ins Stadion, und zwar in die Swissporarena in Luzern. Dort trifft das Schweizer Team auf Kanada.

Zoe spielt selbst seit einigen Jahren Fussball im Verein.

Mit diesen Karten kommt man zur Kommentatoren-Tribüne. Die nennt man «Akkreditierung» und werden den Leuten ausgestellt, die von der Tribüne aus arbeiten.

Hier kommentieren Rachel und Calvin später live das Spiel.

Vor dem Anpfiff zeigt Rachel den beiden die Kommentatoren-Tribüne. Dort sitzen alle Journalist:innen, welche über das Spiel berichten. Und heute auch Zoe und Luana, denn sie dürfen das Spiel hautnah neben Rachel und Calvin miterleben.

Rachel erklärt Zoe, was alles zu tun ist, bevor das Spiel startet.

Zoe darf sogar auf Rachels Platz sitzen.

Vor jedem Spiel schauen die Kommentator:innen die Spielaufstellung an.

Telefoncheck mit den Mitarbeitenden in Zürich: Vor jedem Spiel wird die Verbindung mit den Leuten im Fernsehstudio geprüft.

Dieses Gerät nennt man «Kommfeld». Darüber können die Kommentator:innen steuern, wenn sie live im Fernsehen etwas sagen oder wann sie stumm geschalten sind.

In der Zwischenzeit wärmen sich die Spielerinnen auf dem Spielfeld auf.

Von hier oben dürfen Zoe und Luana das Spiel schauen. Sie haben sogar denselben Monitor wie die Kommentator:innen.

Doch wie wird man eigentlich Fussballkommentator:in? Eine spezifische Ausbildung gibt es nicht. Aber es gibt einige Punkte, die wichtig sind, wenn du Fussballkommentator:in werden möchtest:

Wichtig ist, dass du dich so richtig gut mit dem Sport auskennst. Du musst die Regeln verstehen, die Spieler:innen kennen und wissen, was gerade im Sport aktuell ist. Rachel Rinast erkennt die Spielerinnen sogar an ihrer Gangart:

Wenn ich mich für ein Spiel vorbereite, will ich sehen, wie die Spieler:innen Fussball spielen. So kann ich sie beim Kommentieren an ihren Bewegungen erkennen.

Du musst vom Sport begeistert sein. Vielleicht spielst du ihn ja selbst in deiner Freizeit. Rachel, zum Beispiel, hat selbst in der Schweizer Nationalmannschaft gespielt und Calvin arbeitet seit über zehn Jahren als Sportjournalist.

Sportkommentator:innen sind wortgewandt. Du musst dich gut ausdrücken können und eine angenehme Stimmlage haben. Zudem musst du sattelfest in Deutsch sein. Heisst also: immer gut im Deutschunterricht aufpassen!

In stressigen Situationen musst du Ruhe bewahren können. Wenn auf dem Spielfeld viel los ist und dich die Emotionen überrennen, musst du trotzdem den Überblick behalten können.

Anpfiff!

Bald ist es Zeit für den Spielstart. Über 10'000 Zuschauende sind live in der Swissporarena in Luzern vor Ort. Rachel und Calvin richten sich fertig ein und fokussieren sich. Dann ist es soweit und Calvin begrüsst die Zuschauenden zuhause vor dem Fernseher.

«Wenn wir ein Spiel kommentieren, blenden wir alles andere aus», sagt Rachel.

So schaut der Ausblick von Rachels und Calvins Platz aus.

Gut vorbereitet: Die Kommentator:innen haben für jede Spielerin Notizen geschrieben.

Über 10'000 Zuschauende sind live vor Ort.

Auch andere Sportjournalist:innen sind vor ort und berichten über das Spiel.

Goal! Alayah Pilgrim trifft in der 12. Minute das Tor der Gegnerinnen. «Da ist Pilgrim, eins zu null!», sagt Calvin in sein Headset.

Hier kannst du die Highlights des Spieles nachschauen:

Hast du das Spiel am Freitag verpasst? Keine Sorge! Heute Abend (28.10.2025) ist das Kommentatoren-Duo um 20:30 auf SRF zwei wieder zu hören. Dann spielt die Fussballnati der Frauen gegen Schottland.

