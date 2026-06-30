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Mmmh … liebst du den Geruch von frisch gebackenen Keksen oder Kuchen auch so? Die drei Freundinnen Hannah Maria, Nadja und Madleina lieben das Backen und stellen sich der SRF Kids Backchallenge! Zudem bekommst du viele leckere Rezepte aus der «Treff»-Community.

Was haben Zucchetti in Muffins zu suchen?

Beim Backen kannst du nicht nur etwas mega Leckeres zaubern, sondern auch deine eigenen Ideen ausprobieren. Mit ein paar Tipps wirst auch du zum Backprofi.

Back-Tipps von Ursula Furrer Box aufklappen Box zuklappen Ursula ist die Autorin des Kinderkochbuchs «Der kleine Tiptopf». Das sind ihre Tipps: Halte dich genau an die angegebenen Mengen der Zutaten.

Dekoriere kreativ und probiere eigene Ideen aus.

Pass beim Backen und Schmelzen gut auf – du kannst dich verbrennen!

Steche mit einem Stäbchen in die Muffins und prüfe, ob sie fertig sind.

Schlage das Ei gut auf und gib Backpulver dazu, damit die Muffins schön luftig werden.

Gib eine Prise Salz dazu, damit alles besser schmeckt.

Rühre Zucker, Butter und Eier auf hoher Stufe lange auf, bis die Masse schaumig wird. So wird das Gebäck luftig!

Von Kids für Kids: Das sind eure Backideen!

SRF Kids Moderatorin Luana hat im «Treff» von SRF Kids gefragt: Was ist dein Lieblingsrezept? Es kamen einige tolle Rezepte – von schokoladig bis fruchtig – und wir haben nun richtig Hunger!

Es macht mir Spass, anderen mit einem Kuchen eine Freude machen zu können.

Achtung: Jetzt wird’s richtig lecker! Vielleicht ist ja dein neues Lieblingsrezept dabei?

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. RosaFlamingos Lieblingskuchen ist Schoggikuchen! Mhhhh! Hier siehst du, wie du ihn backen kannst. Bildquelle: zVg. 1 / 8 Legende: RosaFlamingos Lieblingskuchen ist Schoggikuchen! Mhhhh! Hier siehst du, wie du ihn backen kannst. zVg

Bild 2 von 8. Für Olivias Banana Pie brauchst du diese Zutaten. Er sieht so fein aus! Bildquelle: zvG. 2 / 8 Legende: Für Olivias Banana Pie brauchst du diese Zutaten. Er sieht so fein aus! zvG

Bild 3 von 8. Und so machst du ihn! Bildquelle: zVg. 3 / 8 Legende: Und so machst du ihn! zVg

Bild 4 von 8. Ilias Lotus Cheesecake klingt auch erfrischend! Das brauchst du alles dafür. Bildquelle: zVg. 4 / 8 Legende: Ilias Lotus Cheesecake klingt auch erfrischend! Das brauchst du alles dafür. zVg

Bild 5 von 8. Und so machst du ihn! Bildquelle: zVg. 5 / 8 Legende: Und so machst du ihn! zVg

Bild 6 von 8. Das ist Waterlilys Marmorkuchen. Ihre Familie hat ihn blitzschnell fertiggegessen! Bildquelle: zVg. 6 / 8 Legende: Das ist Waterlilys Marmorkuchen. Ihre Familie hat ihn blitzschnell fertiggegessen! zVg

Bild 7 von 8. Möchtest du ihn auch backen? So geht's! Bildquelle: zVg. 7 / 8 Legende: Möchtest du ihn auch backen? So geht's! zVg

Bild 8 von 8. Hast du jetzt Lust auf Marmorkuchen? Anela gibt dir noch ein anderes Rezept, das du ausprobieren kannst! Bildquelle: zVg. 8 / 8 Legende: Hast du jetzt Lust auf Marmorkuchen? Anela gibt dir noch ein anderes Rezept, das du ausprobieren kannst! zVg Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Luma (12) aus dem «Treff» hat sich inspirieren lassen. Sie hat eine Omeletten Erdbeertorte gemacht.

Backen ist etwas Beruhigendes.

So kannst du sie ganz einfach nachmachen:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Diese Torte sieht gut aus und ist perfekt für den Sommer! Bildquelle: zVg. 1 / 6 Legende: Diese Torte sieht gut aus und ist perfekt für den Sommer! zVg

Bild 2 von 6. So machst du sie! 👉. Bildquelle: zVg. 2 / 6 Legende: So machst du sie! 👉 zVg

Bild 3 von 6. 👉. Bildquelle: zVg. 3 / 6 Legende: 👉 zVg

Bild 4 von 6. 👉. Bildquelle: zVg. 4 / 6 Legende: 👉 zVg

Bild 5 von 6. 👉. Bildquelle: zVg. 5 / 6 Legende: 👉 zVg

Bild 6 von 6. Und fertig ist sie! Bildquelle: zVg. 6 / 6 Legende: Und fertig ist sie! zVg Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Warum sind in diesen Muffins Zucchetti?

SRF Kids Kinderreporterin Hannah Maria (12) und ihre Freundinnen Nadja (13) und Madleina (13) machen eine Back-Challenge.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Das bekommen sie am Anfang der Challenge. Was könnte daraus entstehen? Bildquelle: SRF Kids. 1 / 7 Legende: Das bekommen sie am Anfang der Challenge. Was könnte daraus entstehen? SRF Kids

Bild 2 von 7. Immer wieder besprechen sie gemeinsam: Was braucht es? Wie viel brauchen wir davon? Und was backen wir überhaupt? Bildquelle: SRF Kids. 2 / 7 Legende: Immer wieder besprechen sie gemeinsam: Was braucht es? Wie viel brauchen wir davon? Und was backen wir überhaupt? SRF Kids

Bild 3 von 7. Zwischendurch verzweifeln sie auch etwas... Was macht die Zucchini auf dem Tisch??? Bildquelle: SRF Kids. 3 / 7 Legende: Zwischendurch verzweifeln sie auch etwas... Was macht die Zucchini auf dem Tisch??? SRF Kids

Bild 4 von 7. Deshalb fragen sie bei Ursula um Rat. Bildquelle: SRF Kids. 4 / 7 Legende: Deshalb fragen sie bei Ursula um Rat. SRF Kids

Bild 5 von 7. Nachdem sie das Rätsel des Rezepts gelöst haben, beginnen sie mit dem Backen. Bildquelle: SRF Kids. 5 / 7 Legende: Nachdem sie das Rätsel des Rezepts gelöst haben, beginnen sie mit dem Backen. SRF Kids

Bild 6 von 7. Zwischendurch wird auch ein wenig vom leckeren Teig genascht... Bildquelle: SRF Kids. 6 / 7 Legende: Zwischendurch wird auch ein wenig vom leckeren Teig genascht... SRF Kids

Bild 7 von 7. So sehen die fertigen Schokolademuffins aus! Lecker! Bildquelle: SRF Kids. 7 / 7 Legende: So sehen die fertigen Schokolademuffins aus! Lecker! SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ohne Rezept, nur mit Zutaten, müssen sie herausfinden, was sie daraus machen können. Ob ihnen das gelingt? Höre hier rein und finde es heraus!

Willst du diese Schokomuffins auch backen?

Die Zucchetti macht die Muffins richtig schön feucht!

Hier findest du das Rezept:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 1. Ganz einfach und richtig lecker! Bildquelle: SRF Kids. Legende: Ganz einfach und richtig lecker! SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Backst du auch gerne? Was ist dein Lieblingsrezept? Erzähle es uns und zeige es uns im «Treff»!

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