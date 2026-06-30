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«SRF Kids Reporter:in» Was haben Zucchetti in Muffins zu suchen?

Mmmh … liebst du den Geruch von frisch gebackenen Keksen oder Kuchen auch so? Die drei Freundinnen Hannah Maria, Nadja und Madleina lieben das Backen und stellen sich der SRF Kids Backchallenge! Zudem bekommst du viele leckere Rezepte aus der «Treff»-Community.

30.06.2026, 13:56

Beim Backen kannst du nicht nur etwas mega Leckeres zaubern, sondern auch deine eigenen Ideen ausprobieren. Mit ein paar Tipps wirst auch du zum Backprofi.

Back-Tipps von Ursula Furrer

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Ursula ist die Autorin des Kinderkochbuchs «Der kleine Tiptopf». Das sind ihre Tipps:

  • Halte dich genau an die angegebenen Mengen der Zutaten.
  • Dekoriere kreativ und probiere eigene Ideen aus.
  • Pass beim Backen und Schmelzen gut auf – du kannst dich verbrennen!
  • Steche mit einem Stäbchen in die Muffins und prüfe, ob sie fertig sind.
  • Schlage das Ei gut auf und gib Backpulver dazu, damit die Muffins schön luftig werden.
  • Gib eine Prise Salz dazu, damit alles besser schmeckt.
  • Rühre Zucker, Butter und Eier auf hoher Stufe lange auf, bis die Masse schaumig wird. So wird das Gebäck luftig!

Von Kids für Kids: Das sind eure Backideen!

SRF Kids Moderatorin Luana hat im «Treff» von SRF Kids gefragt: Was ist dein Lieblingsrezept? Es kamen einige tolle Rezepte – von schokoladig bis fruchtig – und wir haben nun richtig Hunger!

Es macht mir Spass, anderen mit einem Kuchen eine Freude machen zu können.
Autor: RosaFlamingo Kind aus dem SRF Kids «Treff»

Achtung: Jetzt wird’s richtig lecker! Vielleicht ist ja dein neues Lieblingsrezept dabei?

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  • Bild 1 von 8. RosaFlamingos Lieblingskuchen ist Schoggikuchen! Mhhhh! Hier siehst du, wie du ihn backen kannst. Bildquelle: zVg.
    Handgeschriebene Rezeptkarte mit bunten Überschriften und Zutatenliste.
  • Bild 2 von 8. Für Olivias Banana Pie brauchst du diese Zutaten. Er sieht so fein aus! Bildquelle: zvG.
    Bananencremetorte mit Zutatenliste.
  • Bild 3 von 8. Und so machst du ihn! Bildquelle: zVg.
    Rezeptanleitung in deutscher Sprache mit Zutaten und Schritten.
  • Bild 4 von 8. Ilias Lotus Cheesecake klingt auch erfrischend! Das brauchst du alles dafür. Bildquelle: zVg.
    Lotus-Cheesecake auf einem Holztisch mit Rezepttext daneben.
  • Bild 5 von 8. Und so machst du ihn! Bildquelle: zVg.
    Textbeschreibung eines Rezepts mit Zubereitungsschritten.
  • Bild 6 von 8. Das ist Waterlilys Marmorkuchen. Ihre Familie hat ihn blitzschnell fertiggegessen! Bildquelle: zVg.
    Zweifarbiger Kuchen auf Backpapier, teilweise in Scheiben geschnitten.
  • Bild 7 von 8. Möchtest du ihn auch backen? So geht's! Bildquelle: zVg.
    Text mit Rezeptanweisungen und Zutaten, mit Emojis verziert.
  • Bild 8 von 8. Hast du jetzt Lust auf Marmorkuchen? Anela gibt dir noch ein anderes Rezept, das du ausprobieren kannst! Bildquelle: zVg.
    Text auf blauem Hintergrund mit Kuchenrezept und Emojis.
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Luma (12) aus dem «Treff» hat sich inspirieren lassen. Sie hat eine Omeletten Erdbeertorte gemacht.

Backen ist etwas Beruhigendes.
Autor: Fips Kind aus dem SRF Kids «Treff»

So kannst du sie ganz einfach nachmachen:

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  • Bild 1 von 6. Diese Torte sieht gut aus und ist perfekt für den Sommer! Bildquelle: zVg.
    Ein Stapel Pfannkuchen mit Beeren und einer kleinen Tierfigur auf einem Holzteller im Gras.
  • Bild 2 von 6. So machst du sie! 👉. Bildquelle: zVg.
    Rezept für Omeletten-Erdbeertorte mit Zutatenliste.
  • Bild 3 von 6. 👉. Bildquelle: zVg.
    Rezepttext auf weissem Hintergrund.
  • Bild 4 von 6. 👉. Bildquelle: zVg.
    Rezepttext für die Füllung mit Zutaten und Anweisungen.
  • Bild 5 von 6. 👉. Bildquelle: zVg.
    Textanleitung zum Schichten von Omeletten mit Creme und Erdbeeren.
  • Bild 6 von 6. Und fertig ist sie! Bildquelle: zVg.
    Torte mit verschiedenen Beeren und einem tierförmigen Kuchenaufleger auf einem Holzteller im Freien.
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Warum sind in diesen Muffins Zucchetti?

SRF Kids Kinderreporterin Hannah Maria (12) und ihre Freundinnen Nadja (13) und Madleina (13) machen eine Back-Challenge.

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  • Bild 1 von 7. Das bekommen sie am Anfang der Challenge. Was könnte daraus entstehen? Bildquelle: SRF Kids.
    Verschiedene Küchenutensilien und Zutaten auf einem Tisch angeordnet.
  • Bild 2 von 7. Immer wieder besprechen sie gemeinsam: Was braucht es? Wie viel brauchen wir davon? Und was backen wir überhaupt? Bildquelle: SRF Kids.
    Vier Jugendliche in einer Küche, einer hält ein Mikrofon.
  • Bild 3 von 7. Zwischendurch verzweifeln sie auch etwas... Was macht die Zucchini auf dem Tisch??? Bildquelle: SRF Kids.
    Drei lachende Jugendliche in einer Küche mit Notizblock.
  • Bild 4 von 7. Deshalb fragen sie bei Ursula um Rat. Bildquelle: SRF Kids.
    Drei Personen stehen in einer Küche, eine Person hält ein Mikrofon, andere schauen auf ein Papier.
  • Bild 5 von 7. Nachdem sie das Rätsel des Rezepts gelöst haben, beginnen sie mit dem Backen. Bildquelle: SRF Kids.
    Drei lachende Personen in einer Küche, eine reibt Gemüse.
  • Bild 6 von 7. Zwischendurch wird auch ein wenig vom leckeren Teig genascht... Bildquelle: SRF Kids.
    Person in gestreiftem Hemd leckt einen blauen Löffel in einer Küche.
  • Bild 7 von 7. So sehen die fertigen Schokolademuffins aus! Lecker! Bildquelle: SRF Kids.
    Person in einer Küche hält ein Tablett mit Muffins.
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Ohne Rezept, nur mit Zutaten, müssen sie herausfinden, was sie daraus machen können. Ob ihnen das gelingt? Höre hier rein und finde es heraus!

Willst du diese Schokomuffins auch backen?

Die Zucchetti macht die Muffins richtig schön feucht!
Autor: Hannah Maria SRF Kids Kinderreporterin

Hier findest du das Rezept:

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  • Bild 1 von 1. Ganz einfach und richtig lecker! Bildquelle: SRF Kids.
    Rezeptkarte mit Zutaten und Zubereitungsschritten, türkiser Rand, Hund und Logo.
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Backst du auch gerne? Was ist dein Lieblingsrezept? Erzähle es uns und zeige es uns im «Treff»!

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Hast du selber eine Idee? Dann nix wie los und erzähl uns davon:

📱 Melde dich per WhatsApp: 076 317 44 44
📝 Schreib einen Blog im «Treff»
📧 Oder schick ein Mail an redaktion@srfkids.ch

 Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!

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