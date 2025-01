Auf dem roten Teppich stehen, Blitzlichter um dich herum und Fans, die deinen Namen rufen – klingt nach einem aufregenden Leben! Vielleicht hast du auch schon einmal davon geträumt, berühmt zu sein.

Legende: Rian, Luana und Levio erzählen von ihren Erfahrungen vor der Kamera. SRF

SRF Kids Kinderreporterin Naira stand auch schon auf der Bühne im Theater. Heute trifft sie drei junge Schauspielerinnen und Schauspieler, die bereits Erfahrungen vor der Kamera gesammelt haben. Rian (11), Luana (11) und Levio (7) haben schon mehrfach in Filmen oder Werbespots mitgespielt.

Schauspielern aus Leidenschaft

Die Drei lieben es, vor der Kamera zu stehen. Für sie ist das Schauspielern ein Abenteuer, bei dem sie in ganz unterschiedliche Rollen schlüpfen. Aber berühmt sein? Darüber haben sie sich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Für sie zählt vor allem der Spass.

Legende: Vor der Kamera zu stehen macht die jungen Schauspieler:innen nicht nervös. Ihnen gefällt die Arbeit am Set. SRF

Berühmt sein klingt glamourös, bedeutet aber nicht nur, dass dich viele Menschen kennen. Es kann auch anstrengend sein, wenn dich Leute überall ansprechen. Trotzdem finden die drei es aufregend, wenn fremde Personen sie erkennen oder sie sich selbst im Fernsehen sehen. Und die Vorstellung mal berühmt zu werden, reizt alle drei.

Wenn ich mich selbst auf der Leinwand sehe, macht mich das ein bisschen stolz.

Emotionen vor der Kamera

Eine der grössten Herausforderungen beim Schauspielern ist es, echte Gefühle zu zeigen. Denn als Schauspieler:in solltest du nicht nur den Text auswendig vorsagen, sondern den Text auch spielen.

Kannst du die Emotionen der jungen Schauspieler:innen erraten?

Bei einem Casting – das ist wie ein Vorstellungsgespräch für eine Filmrolle – müssen sich Schauspielerinnen und Schauspieler oft in verschiedenen Szenen und unterschiedliche Emotionen versetzen. Claudia Mai, eine erfahrene Kindercasterin, zeigt den Kindern, wie man das mit einem einfachen Satz üben kann. Spiele mit einem Satz und sag ihn einmal glücklich, einmal wütend oder einmal ganz traurig. So schlüpfst du in verschiedene Rollen. Ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin schafft es, dass das Schauspiel echt wirkt. Also so, als ob er oder sie diese Gefühle wirklich hat.

Wenn man den Text viel übt, ist das super. Aber man muss den Text richtig zum Leben erwecken mit Emotionen und Gefühlen. Wenn du das nicht machst, dann ist es einfach nur ein Satz, den du aussprichst.

Berühmt werden ist Glückssache

Im «Treff» haben uns viele Kinder geschrieben, was sie über Berühmtheit denken. Manche sagen, sie wären gerne berühmt und andere stellen sich das Leben sehr anstrengend vor, wenn sie dauernd erkannt werden. Auf die Frage «Wärst du gerne berühmt?» kamen vielseitige Antworten im «Treff»:

Auch wenn viele vom Ruhm träumen, ist es unmöglich, das zu planen. Es braucht viel Glück, um wirklich bekannt zu werden. Und selbst dann ist es nicht immer nur Glanz und Glamour. Schauspielern bedeutet harte Arbeit, Geduld und Übung. Aber wenn du es aus Spass machst, ist es eine tolle Erfahrung – egal, ob du ein Star wirst oder nicht. Ob wir die drei jungen Schauspieler:innen in einigen Jahren auf dem roten Teppich sehen, wer weiss? Das Talent dazu hätten sie auf jeden Fall!