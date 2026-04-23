Der Countdown läuft: Die vier Finalbands des Eurovision School Song Contests (ESSC) sind auserkoren. Nun spielen sie live beim SRF ein Konzert. Und du kannst dabei sein!

Sie heissen Special Guest, Yellow Kangaroos, Replay uns Sua Chua: Die vier Finalbands des Eurovision School Song Contest (ESSC) stehen fest. Hier kannst du die vier Videos nochmals schauen:

Diese 4 Bands haben Publikum und Jury überzeugt

Die vier Bands spielen live am Mittwoch, 13. Mai 2026, in der Live Stage beim SRF in Zürich. Türöffnung ist um 18 Uhr, die Show beginnt um ca. 18:30 Uhr und endet um ca. 20:30 Uhr. Es gibt eine Bar, wo du Getränke und Nüssli kaufen kannst, aber kein richtiges Abendessen. Mehr Infos folgen.

Möchtest du die fulminante Show miterleben? Dann mach mit bei der Verlosung. Die Bedingungen:

Du bist nicht älter als 18 Jahre alt.

Du lebst in der Schweiz.

Du hast jemanden, der oder die dich begleitet.

Du hast deine Eltern um Erlaubnis gefragt :-) Eltern dürfen auch kommen. Schau einfach bei der Auswahl der Tickets, dass du die richtige Zahl anklickst (max. 4 Tickets). Die Plätze sind begrenzt.

Erfüllst du die Bedingungen? Dann meld dich an:

Diese Verlosung läuft bis zum Dienstag, 5.Mai 2026. Wir kontaktieren jene per E-Mail, die gewonnen haben. Viel Glück 🍀