Publikum und Jury haben die vier Finalbands gewählt. Jetzt kommt der Live-Auftritt. Wer gewinnt den ESSC 2026?

Der «Eurovision School Band Contest» ist in vollem Gange. Das Publikum hat gevotet und die Jury getagt. Jetzt steht fest, welche vier Bands live am 13. Mai 2026 auf der Live-Stage von SRF auftreten. Dort entscheidet sich, welche Schulband den ESSC 2026 gewinnt.

In beiden Alterskategorien (15 bis 19 Jahre und 10 bis 14 Jahre) sind die zwei Bands mit den meisten Stimmen vom Publikum und Jury weiter.

Diese vier Bands sind im Finale des ESSC 2026

Kategorie 15 – 19 Jahre:

Kategorie 10 – 14 Jahre:

Wie wurde entschieden?

Der Schnitt von Publikum- und Jurystimmen zählte zu je 50%. Nicht immer war sich Publikum und Jury einig: Bands, die im Publikumsvoting zwar stark waren, lagen im Juryvoting dann weiter hinten oder umgekehrt, sodass es zusammengezählt nicht für Finalplätze reichte.

Wir gratulieren den vier Bands, die nun am 13. Mai live auftreten und die finale Gewinnerband unter sich ausmachen. Und auch ein grosses Dankeschön an alle anderen Schulbands, die mitgemacht haben. You all rock! Hier geht es nochmals zu den Videos von allen Schulbands.

Lust beim Finale dabei zu sein? Hier gibt es Tickets für das Konzert zu gewinnen.

Die Jury im Überblick

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Gemeinsam entschieden. Von links nach rechts: Radiofrau Chrigi, Kinderreporter Arthur, Moderatorin Anna, Kinderreporterin Emma, Musiker Nickless und Produzent Roman. Nach dem Publikumsvoting vergeben sie die zweite Hälfte der Punkte für die Bands. Bildquelle: Lara Egli / SRF. 1 / 7 Legende: Gemeinsam entschieden Von links nach rechts: Radiofrau Chrigi, Kinderreporter Arthur, Moderatorin Anna, Kinderreporterin Emma, Musiker Nickless und Produzent Roman. Nach dem Publikumsvoting vergeben sie die zweite Hälfte der Punkte für die Bands. Lara Egli / SRF

Bild 2 von 7. Juror Nickless . Der Musiker Nickless betitelt sich auch als «singender Schlagzeuger». Mit 14 Jahren gewann er mit seiner Teenieband einen Schweizer Contest... Bildquelle: ILT Music / Nickless. 2 / 7 Legende: Juror Nickless Der Musiker Nickless betitelt sich auch als «singender Schlagzeuger». Mit 14 Jahren gewann er mit seiner Teenieband einen Schweizer Contest... ILT Music / Nickless

Bild 3 von 7. ...umso mehr freut er sich deshalb, jetzt selbst als Juror junge Musiktalente zu fördern. Bildquelle: Lara Egli / SRF. 3 / 7 Legende: ...umso mehr freut er sich deshalb, jetzt selbst als Juror junge Musiktalente zu fördern. Lara Egli / SRF

Bild 4 von 7. Jurorin Anna Zöllig. Die Moderatorin durfte die letztjährige Gewinnerband im Radiostudio von SRF 3 empfangen. Jetzt freut sie sich auf das Finale des ESSC 2026 und ist gespannt: Wer gewinnt? Bildquelle: SRF. 4 / 7 Legende: Jurorin Anna Zöllig Die Moderatorin durfte die letztjährige Gewinnerband im Radiostudio von SRF 3 empfangen. Jetzt freut sie sich auf das Finale des ESSC 2026 und ist gespannt: Wer gewinnt? SRF

Bild 5 von 7. Jurorin Chrigi Glanzmann. Die Radiofrau hat das Musikprogramm von Radio SRF Virus fest im Griff. Und: Als Gymnasiastin war Chrigi selbst als Sängerin in verschiedenen Schülerbands. Bei einem Austausch in Australien hat sie sogar bei einem Schulband-Contest mitgemacht und den 2. Platz belegt! Bildquelle: SRF. 5 / 7 Legende: Jurorin Chrigi Glanzmann Die Radiofrau hat das Musikprogramm von Radio SRF Virus fest im Griff. Und: Als Gymnasiastin war Chrigi selbst als Sängerin in verschiedenen Schülerbands. Bei einem Austausch in Australien hat sie sogar bei einem Schulband-Contest mitgemacht und den 2. Platz belegt! SRF

Bild 6 von 7. Juror Roman Lauer. Roman ist Produzent bei SRF school und bringt auch viel Musikerfahrung in die Jury mit. Mit seiner Band steht der Gitarrist nämlich regelmässig auf der Bühne. Bildquelle: SRF. 6 / 7 Legende: Juror Roman Lauer Roman ist Produzent bei SRF school und bringt auch viel Musikerfahrung in die Jury mit. Mit seiner Band steht der Gitarrist nämlich regelmässig auf der Bühne. SRF

Bild 7 von 7. Jurorin Emma und Juror Arthur. Kinderreporterin Emma und Kinderreporter Arthur spielen beide mehrere Instrumente. Sie bringen an der Jurysitzung ihre Sicht ein: Welche Band punktet musikalisch? Wer zeigt sich kreativ? Bildquelle: Lara Egli / SRF. 7 / 7 Legende: Jurorin Emma und Juror Arthur Kinderreporterin Emma und Kinderreporter Arthur spielen beide mehrere Instrumente. Sie bringen an der Jurysitzung ihre Sicht ein: Welche Band punktet musikalisch? Wer zeigt sich kreativ? Lara Egli / SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zum zweiten Mal dabei als Jurorin ist Moderatorin Anna Zöllig. Sie ist Host bei SRF Kids und Radio SRF 3 und jetzt schon ganz gespannt auf die Finalshow:

Der Eurovision School Song Contest zeigt, wie vielfältig die Schweizer Musikszene ist – und das schon in den Klassenzimmern!

«Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein beim Eurovision School Song Contest. Der Wettbewerb macht sichtbar, wie vielfältig die Schweizer Musikszene ist – und das schon in den Klassenzimmern!» Letztes Jahr konnte Anna Zöllig der Schulband «Red Spider Lillies» zum ersten Platz gratulieren.

Welche Newcomerband macht dieses Jahr das Rennen? Alles rund um das Finale erfahrt ihr hier, bei SRF school und SRF 3.

Informationen Publikumsvoting Box aufklappen Box zuklappen Die Teilnahme an der Abstimmung steht allen Personen mit einer Schweizer Handynummer offen. Pro Person ist eine einmalige Stimmabgabe pro Kategorie mittels SMS-Vertifizierung möglich. Bei Auslegungsfragen entscheidet SRF abschliessend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Bands werden nach dem Juryvoting persönlich informiert. Die Daten der Teilnehmenden der Abstimmung werden nur für die Durchführung dieser Verlosung verwendet. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von SRF. SRF behält sich vor, den Wettbewerb jederzeit zu beenden oder bei Feststellung von Manipulation Teilnehmende auszuschliessen. Zudem übernimmt SRF keine Haftung für den Fall, dass es bei der Überlieferung der Voting-Antworten und Teilnahmeformulare zu technischen Problemen kommt und die Teilnahme am Wettbewerb infolgedessen nicht möglich ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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