Am UBS Kids Cup in Wetzikon beweisen sich Kinder in Leichtathletik-Disziplinen. Am SRF Kids Stand aber gibt es ein eigenes Turnier: der SRF Kids Cup! Ob die Teams die Challenges von Kinderreporterin Nora (9) meistern?

Rätseln um die Wette: Das ist der SRF Kids Cup

Legende: In Startposition: SRF Kids Kinderreporterin Nora und Reporterin Laura machen sich für den SRF Kids Cup bereit. SRF

In Wetzikon sind die Kinder an diesem Samstag sportlich unterwegs: Sie messen sich im Sprint, Ballwurf und Weitsprung beim Kantonalfinal des UBS Kids Cup.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 15. Zuerst besprechen Radiomoderator Alessio, Kinderreporterin Nora und Reporterin Laura, wie sie den SRF Kids Cup durchführen. Bildquelle: SRF. 1 / 15 Legende: Zuerst besprechen Radiomoderator Alessio, Kinderreporterin Nora und Reporterin Laura, wie sie den SRF Kids Cup durchführen. SRF

Bild 2 von 15. Nora findet die erste Gruppe, die mitmacht. Und die Mädels sind ziemlich schlau. Sie machen fast keine Fehler. Bildquelle: SRF. 2 / 15 Legende: Nora findet die erste Gruppe, die mitmacht. Und die Mädels sind ziemlich schlau. Sie machen fast keine Fehler. SRF

Bild 3 von 15. Diese beiden Mädchen stellen sich dem Liederraten. Die meisten Songs erkennen sie sofort. Bildquelle: SRF. 3 / 15 Legende: Diese beiden Mädchen stellen sich dem Liederraten. Die meisten Songs erkennen sie sofort. SRF

Bild 4 von 15. Es gibt aber auch Lieder, die sie nicht erkennen. Bildquelle: SRF. 4 / 15 Legende: Es gibt aber auch Lieder, die sie nicht erkennen. SRF

Bild 5 von 15. Nun geht's zum «ABC – SRF Kids»: Begriffe erraten mit dem gleichen Buchstaben. Wie meistern diese drei Athletinnen die Aufgabe? Bildquelle: SRF. 5 / 15 Legende: Nun geht's zum «ABC – SRF Kids»: Begriffe erraten mit dem gleichen Buchstaben. Wie meistern diese drei Athletinnen die Aufgabe? SRF

Bild 6 von 15. Sie ist ein richtiger SRF Kids Fan. Bildquelle: SRF. 6 / 15 Legende: Sie ist ein richtiger SRF Kids Fan. SRF

Bild 7 von 15. Nora hat einiges zu tun als Moderatorin. Bildquelle: SRF. 7 / 15 Legende: Nora hat einiges zu tun als Moderatorin. SRF

Bild 8 von 15. Unsere Kinderreporterin ist richtig beeindruckt von der Leistung der Kinder beim SRF Kids Cup. Bildquelle: SRF. 8 / 15 Legende: Unsere Kinderreporterin ist richtig beeindruckt von der Leistung der Kinder beim SRF Kids Cup. SRF

Bild 9 von 15. Zwischendurch liegt auch ein Rätsel beim SRF Kids Stand drin. Wer guckt da durch das Memory? Bildquelle: SRF. 9 / 15 Legende: Zwischendurch liegt auch ein Rätsel beim SRF Kids Stand drin. Wer guckt da durch das Memory? SRF

Bild 10 von 15. Beim SRF Kids Stand kann man auch Säckli werfen. Bildquelle: SRF. 10 / 15 Legende: Beim SRF Kids Stand kann man auch Säckli werfen. SRF

Bild 11 von 15. Beim ersten Mal schafft es dieser Junge leider nicht, der Sack liegt daneben. Schafft er es beim zweiten Wurf? Bildquelle: SRF. 11 / 15 Legende: Beim ersten Mal schafft es dieser Junge leider nicht, der Sack liegt daneben. Schafft er es beim zweiten Wurf? SRF

Bild 12 von 15. Leider nein, auch der trifft das Loch nicht. Bildquelle: SRF. 12 / 15 Legende: Leider nein, auch der trifft das Loch nicht. SRF

Bild 13 von 15. Von Klein bis Gross versuchen sich die Kinder beim Säckliwerfen. Bildquelle: SRF. 13 / 15 Legende: Von Klein bis Gross versuchen sich die Kinder beim Säckliwerfen. SRF

Bild 14 von 15. Für das UBS Kids Cup Maskottchen war es ein heisser Tag... Bildquelle: SRF. 14 / 15 Legende: Für das UBS Kids Cup Maskottchen war es ein heisser Tag... SRF

Bild 15 von 15. ...und für die fleissigen Athlet:innen wohl auch! Bildquelle: SRF. 15 / 15 Legende: ...und für die fleissigen Athlet:innen wohl auch! SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wir von SRF Kids haben unsere eigenen Challenges mitgebracht. Willkommen beim SRF Kids Cup! Die Kinder haben vor Ort Lieder erkannt, Sportarten anhand einer Beschreibung erraten oder Aussagen als wahr oder falsch erkannt.

Möchtest du miträtseln? Dann hör hier rein! Und wenn dir das noch nicht reicht: Hier haben wir zusätzliche Fragen an dich:

Und wenn das immer noch nicht reicht: Hier kannst du dich zum absoluten Quizmaster ausbilden 😆