Ob beim Sprint oder beim Hochsprung: Verletzungen sind in der Leichtathletik und im Sport allgemein schnell passiert. Stars wie Ditaji Kambundji erzählen am UBS Kids Cup Finale im Letzigrund, wie sie Verletzungen vorbeugen.

UBS Kids Cup Finale in Zürich

Vielleicht kennst du es ja: Du trittst einmal schlecht auf, und schon ist die Joggingrunde oder der Sprint vorbei. Leider kann es beim Sport schnell mal zu Verletzungen kommen.

Wie kannst du sie verhindern? SRF Kids Kinderreporter Nicola (12) findet das am UBS Kids Cup Finale im Letzigrund Stadion in Zürich heraus. Hier treten die zukünftigen Spitzenleichtathletinnen und -athleten gegeneinander im Sprint, Kugelstossen und Weitsprung an.

Muskelfaserriss, Zerrung, Knochenbrüche, und immer mal wieder Fussprobleme. Das sind nur einige der Verletzungen, von denen Kinder uns im Letzigrund erzählen. Lionel Spitz, Schweizer Meister im 400m Lauf, hält bei diesen Aussagen fest am Holz. «Im Moment habe ich Glück. Bis jetzt hatte ich noch nie eine Verletzung die mich mehrere Jahre ausser Gefecht gesetzt hat», erzählt er im SRF Kids Bus.

Legende: Lionel Spitz erzählt im SRF Kids Bus von seinen Verletzungserfahrungen. SRF

Wie schützt sich der Spitzenathlet vor Verletzungen? «Mein Alltag ist voll auf den Sport ausgerichtet. Darum darf ich keine Risiken eingehen. Bedeutet: Kein Skifahren, keine gefährlichen Tätigkeiten, ich trage immer Helm und Schoner beim Velofahren und so weiter», sagt der 23-Jährige.

Für Kinder sieht er die Gefahr von Verletzungen etwas geringer. «Kinder sind noch etwas dehnbarer als Erwachsene», sagt er. «Aber natürlich sollten Kinder auch mit gesundem Menschenverstand an die Sache herangehen.»

Aufwärmen ist das A und O.

Auch wenn man vorsichtig ist, kann etwas passieren. «Ich habe mich einmal beim Skifahren verletzt», erzählt Paula, unsere Kinderreporterin vor Ort. «Ich denke, es ist sehr wichtig, auf den Körper zu hören», sagt sie.

Legende: SRF Kids Kinderrepoterin Paula mit Kinderreporter Tim im Austausch. Die beiden sind als Speaker am Finale im Letzigrund im Einsatz. Langsam steigt die Nervosität vor dem ersten Interview, SRF

Damit spricht Paula ein ganz wichtiges Thema an. Doch es gibt noch etwas, was wichtig ist, um Verletzungen vorzubeugen: Das Aufwärmen. Ein Kind sagt auch: «Ich habe leider nicht gut aufgewärmt, so kam es zu meiner Muskelzerrung.»

Legende: Ditaji Kambundji stellt sich im SRF Kids Bus den Fragen von Nicola SRF

Dies sagt auch Spitzenathletin Ditaji Kambundji. «Aufwärmen ist das A und O, aber auch auf die Zeichen des Körpers zu hören. Man sollte sich nicht übernehmen», sagt sie. Sie weiss wovon sie spricht. Die Schweizer Meisterin im 100m Hürdenlauf hatte immer wieder Verletzungen in den letzten Jahren.

Legende: Siebenkämpferin Annik Kälin im Interview. SRF

Das Aufwärmen ist also ein grosses Thema. Dehnen, Muskeln aufwärmen. Das finden viele Kinder und auch Erwachsene manchmal nicht so spannend. Was tut Siebenkämpferin Annik Kälin zum Aufwärmen? «Ich versuche, das Einwärmen möglichst spielerisch zu gestalten», sagt die 24-Jährige. Da komme auch gerne mal der Medizinball zum Einsatz.

Du siehst also: Auch die Spitzensportler:innen fangen mit einem leichten Aufwärmen an. Und hören auf mit dem Training, wenn der Körper sagt: Jetzt ist genug. Hast du noch weitere Tipps, um Verletzungen vorzubeugen? Schreib sie uns im Treff.