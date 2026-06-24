Laufschuhe montieren und ab auf den Sportplatz: Bald geht's wieder los mit dem grössten Leichtathletik-Event für Kinder in der Schweiz, dem UBS Kids Cup. Triff deine Sport-Idole und besuch uns am Stand vor Ort!

Kinderreporterin Kai fordert sich selbst heraus

Sprint, Kugelstossen, Weitsprung: Am UBS Kids Cup geben Kinder in der ganzen Schweiz in diesen drei Disziplinen Vollgas. Und du? Bist du auch dabei? Dann besuch uns am SRF Kids Stand. Bei uns kannst du verschiedene Spiele ausprobieren! Oder einfach chillen.

Legende: Nicht ganz einfach, die Säckli genau auf das Loch zu zielen. SRF

Gewinne tolle Preise bei uns am Stand, zum Beispiel diese sehr stylischen Socken:

Legende: Praktisches Gadget: Socken kann man ja immer brauchen... Die SRF Kids Socken kannst du offenbar auch als Täschchen verwenden... SRF

Vor Ort machen wir mit den Kindern Interviews für unsere Radiosendung «SRF Kids im Radio» und unseren YouTube-Kanal SRF Kids. Und auch du kannst uns von deinen Erlebnissen am UBS Kids Cup erzählen!

Wo triffst du uns an?

An diesen Tagen sind wir vor Ort am UBS Kids Cup:

Am Samstag, 4. Juli 2026 in Wetzikon (ZH)

Am Samstag, 15. August 2026 in Langenthal (BE)

Am Samstag, 22. August 2026 in Widen (AG)

Am Samstag, 29. August 2026 im Stadion Letzigrund in Zürich - Finale!