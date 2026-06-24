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UBS Kids Cup 2026 Willkommen beim UBS Kids Cup 2026!

Laufschuhe montieren und ab auf den Sportplatz: Bald geht's wieder los mit dem grössten Leichtathletik-Event für Kinder in der Schweiz, dem UBS Kids Cup. Triff deine Sport-Idole und besuch uns am Stand vor Ort!

Autor: 

24.06.2026, 10:02

Kinderreporterin Kai fordert sich selbst heraus

Sprint, Kugelstossen, Weitsprung: Am UBS Kids Cup geben Kinder in der ganzen Schweiz in diesen drei Disziplinen Vollgas. Und du? Bist du auch dabei? Dann besuch uns am SRF Kids Stand. Bei uns kannst du verschiedene Spiele ausprobieren! Oder einfach chillen.

Menschen auf einem Sportplatz mit farbigen Markierungen, einige tragen sportliche Kleidung.
Legende: Nicht ganz einfach, die Säckli genau auf das Loch zu zielen. SRF

Gewinne tolle Preise bei uns am Stand, zum Beispiel diese sehr stylischen Socken:

Drei Personen in Socken und Sandalen stehen auf einer Laufbahn.
Legende: Praktisches Gadget: Socken kann man ja immer brauchen... Die SRF Kids Socken kannst du offenbar auch als Täschchen verwenden... SRF

Vor Ort machen wir mit den Kindern Interviews für unsere Radiosendung «SRF Kids im Radio» und unseren YouTube-Kanal SRF Kids. Und auch du kannst uns von deinen Erlebnissen am UBS Kids Cup erzählen!

Wo triffst du uns an?

An diesen Tagen sind wir vor Ort am UBS Kids Cup:

  • Am Samstag, 4. Juli 2026 in Wetzikon (ZH)
  • Am Samstag, 15. August 2026 in Langenthal (BE)
  • Am Samstag, 22. August 2026 in Widen (AG)
  • Am Samstag, 29. August 2026 im Stadion Letzigrund in Zürich - Finale!

Was ist der UBS Kids Cup?

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Der UBS Kids Cup findet in der ganzen Schweiz an verschiedenen Orten statt. Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren messen sich im Dreikampf. Dieser besteht aus 60-​m-Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Seit dem ersten Kids Cup im Jahr 2011 sind mehr als eine Million Kinder angetreten!

So läuft der Wettbewerb an:

  1. Zuerst nimmst du an einem Regionalwettbewerb bei dir in der Nähe teil.
  2. Anschliessend beginnen Kantonalfinals.
  3. Falls du dort weiterkommst, kannst du am grossen Schweizer Final am 30. August 2025 im Stadion Letzigrund in Zürich antreten.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
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