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UBS Kids Cup in Wetzikon Rätseln um die Wette: Das ist der SRF Kids Cup

Am UBS Kids Cup in Wetzikon beweisen sich Kinder in Leichtathletik-Disziplinen. Am SRF Kids Stand aber gibt es ein eigenes Turnier: der SRF Kids Cup! Ob die Teams die Challenges von Kinderreporterin Nora (9) meistern?

05.07.2026, 20:45

Zwei Personen in blauen Mützen in Startposition auf einer Laufbahn.
Legende: In Startposition: SRF Kids Kinderreporterin Nora und Reporterin Laura machen sich für den SRF Kids Cup bereit. SRF

In Wetzikon sind die Kinder an diesem Samstag sportlich unterwegs: Sie messen sich im Sprint, Ballwurf und Weitsprung beim Kantonalfinal des UBS Kids Cup.

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  • Bild 1 von 15. Zuerst besprechen Radiomoderator Alessio, Kinderreporterin Nora und Reporterin Laura, wie sie den SRF Kids Cup durchführen. Bildquelle: SRF.
    Drei Personen sitzen an einem Tisch unter einem Pavillon.
  • Bild 2 von 15. Nora findet die erste Gruppe, die mitmacht. Und die Mädels sind ziemlich schlau. Sie machen fast keine Fehler. Bildquelle: SRF.
    Fünf Personen, darunter ein Erwachsener in Mütze, draussen vor einer Holzverkleidung.
  • Bild 3 von 15. Diese beiden Mädchen stellen sich dem Liederraten. Die meisten Songs erkennen sie sofort. Bildquelle: SRF.
    Kinder in Gespräch mit Mikrofon, lächelnd im Freien, mit Baseballkappen und T-Shirts.
  • Bild 4 von 15. Es gibt aber auch Lieder, die sie nicht erkennen. Bildquelle: SRF.
    Mädchen interviewt zwei junge Frauen vor Holzwand.
  • Bild 5 von 15. Nun geht's zum «ABC – SRF Kids»: Begriffe erraten mit dem gleichen Buchstaben. Wie meistern diese drei Athletinnen die Aufgabe? Bildquelle: SRF.
    Drei junge Sportlerinnen in weiss-roten Trikots werden interviewt.
  • Bild 6 von 15. Sie ist ein richtiger SRF Kids Fan. Bildquelle: SRF.
    Mädchen mit blauen Mützen sprechen in ein Mikrofon auf einem öffentlichen Platz.
  • Bild 7 von 15. Nora hat einiges zu tun als Moderatorin. Bildquelle: SRF.
    Mädchen mit blauem Hut hält ein Blatt Papier und wird von einem Mikrofon interviewt.
  • Bild 8 von 15. Unsere Kinderreporterin ist richtig beeindruckt von der Leistung der Kinder beim SRF Kids Cup. Bildquelle: SRF.
    Eine Frau mit Mikrofon interviewt ein Mädchen mit weisser Mütze.
  • Bild 9 von 15. Zwischendurch liegt auch ein Rätsel beim SRF Kids Stand drin. Wer guckt da durch das Memory? Bildquelle: SRF.
    Kinder spielen mit einem Schautafelspiel im Freien.
  • Bild 10 von 15. Beim SRF Kids Stand kann man auch Säckli werfen. Bildquelle: SRF.
    Ein Kind in einem grünen T-Shirt spielt ein Wurfspiel im Freien.
  • Bild 11 von 15. Beim ersten Mal schafft es dieser Junge leider nicht, der Sack liegt daneben. Schafft er es beim zweiten Wurf? Bildquelle: SRF.
    Mehrere Kinder spielen draussen ein Wurfspiel bei einer Veranstaltung.
  • Bild 12 von 15. Leider nein, auch der trifft das Loch nicht. Bildquelle: SRF.
    Kinder spielen ein Wurfspiel im Freien bei einem Fest.
  • Bild 13 von 15. Von Klein bis Gross versuchen sich die Kinder beim Säckli werfen. Bildquelle: SRF.
    Mehrere Kinder spielen ein Wurfspiel im Freien unter Sonnenschirmen.
  • Bild 14 von 15. Für das UBS Kids Cup Maskottchen war es ein heisser Tag... Bildquelle: SRF.
    Kind mit blauem Hut posiert mit einer Person in einem roten Fuchskostüm im Freien.
  • Bild 15 von 15. ...und für die fleissigen Athlet:innen wohl auch! Bildquelle: SRF.
    Mehrere Kinder laufen auf einer Laufbahnrennen im Freien.
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Wir von SRF Kids haben unsere eigenen Challenges mitgebracht. Willkommen beim SRF Kids Cup! Die Kinder haben vor Ort Lieder erkannt, Sportarten anhand einer Beschreibung erraten oder Aussagen als wahr oder falsch erkannt.

Möchtest du miträtseln? Dann hör hier rein! Und wenn dir das noch nicht reicht: Hier haben wir zusätzliche Fragen an dich:

Und wenn das immer noch nicht reicht: Hier kannst du dich zum absoluten Quizmaster ausbilden 😆

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Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
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