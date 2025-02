Moderator Alessio - «Ich trage fast jeden Tag eine Mütze oder einen Hut»

Alessio hat vor 10 Jahren selbst den Kinderreporterkurs bei SRF Kids gemacht. Heute ist er Moderator bei «SRF Kids im Radio». Wenn er am Wochenende nicht im Studio ist, verbringt er am liebsten Zeit mit Freunden. Unter der Woche sitzt er meistens in der Schule und studiert.