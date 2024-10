Sandro ist der Neue bei den «SRF Kids News». Seine Lieblingsbeschäftigung? Essen!! In seiner Freizeit ist er entweder unterwegs, um neue Orte zu entdecken und Leute zu treffen, oder zuhause am Lesen. Er arbeitet auch noch bei Radio SRF 3. Dort hörst du ihn jeweils am Freitagmorgen.

1 / 3 Legende: Sandro liest gerne in seiner Freizeit... SRF 2 / 3 Legende: ...Bücher sind aber auch zu anderen Zwecken gut, hat er gemerkt. SRF 3 / 3 Legende: Sandro fotografiert auch gerne in der Freizeit. SRF

Das mag Sandro besonders

Essen! Vor allem Pasta, Schoggi und Glacé, aber auch thailändisches Essen

Skifahren, Reisen und Ausflüge an neue Orte

Lesen (Krimis und Nachrichten)

Das mag er gar nicht

Blauschimmelkäse, Pilze und Oliven

unangenehme Gerüche

Schlechte Laune (bei mir und bei anderen)

1 / 3 Legende: Porträt von Sandro am ersten Schultag zVg 2 / 3 Legende: Sandro wandert und isst schon seit langer Zeit gerne. Wenn nur nicht die Sonne so blenden würde... zVg 3 / 3 Legende: Telefonieren bis die Ohren heiss werden...zum Glück gibt's heute Kopfhörer! zVg

Sandros Lieblingsmusik

«Ich höre viel Verschiedenes, am liebsten die Musik, die Radio SRF 3 spielt. Dort arbeite ich, wenn ich nicht für die 'SRF Kids News' im Einsatz bin. Ich besuche sehr gerne Konzerte. In den letzten Monaten war ich bei The 1975, Holly Humberstone, Nothing But Thieves und Avril Lavigne.»

Sein Geheimnis

«Obwohl ich so gerne esse, kann ich überhaupt nicht kochen. Ich scheitere schon beim Teigwaren zubereiten. Sie sind immer versalzen. Backen dagegen klappt ganz gut.»