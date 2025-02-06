Das mag Alessio besonders
- Italienisches Essen (Pizza, Pasta, Lasagne, egal was)
- Schnee! Am liebsten mit Skiern unter den Füssen.
- Kaffee
Das mag er gar nicht
- Pilze und Eier
- Streit
- Wenn ich etwas verlege.
Bild 1 von 2. Alessios ersten Versuche auf den Skis. Bildquelle: ZVG.
Bild 2 von 2. Malen war noch nie Alessios Stärke. Bildquelle: ZVG.
Alessios Lieblingsmusik
«Am liebsten höre ich (Schweizer)-deutsche Musik. Ich mag es wenn ich die Texte verstehen und nachvollziehen kann. Wenn mir ein Lied richtig gut gefällt, höre ich es auch in Dauerschleife, bis es mir wieder verleidet.»
Sein Geheimnis
«Ich weiss nicht, wann ich zuletzt freiwillig ein ganzes Buch gelesen habe. Ich höre nur die Hörbücher.»