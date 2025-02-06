 Zum Inhalt springen

Moderator Alessio «Mütze oder Hut – das trage ich fast jeden Tag»

Alessio hat vor 10 Jahren selbst den Kinderreporterkurs bei SRF Kids gemacht. Heute ist er Moderator bei «SRF Kids im Radio». Wenn er am Wochenende nicht im Studio ist, verbringt er am liebsten Zeit mit Freunden. Unter der Woche sitzt er meistens in der Schule und studiert.

Alessio steht auf einem Bein und balanciert sich mit den Armen aus. Sein Mund ist offen und der Blick fokussiert
Legende: Alessio – natürlich mit Hut. SRF

Das mag Alessio besonders

  • Italienisches Essen (Pizza, Pasta, Lasagne, egal was)
  • Schnee! Am liebsten mit Skiern unter den Füssen.
  • Kaffee

Das mag er gar nicht

  • Pilze und Eier
  • Streit
  • Wenn ich etwas verlege.
  • Bild 1 von 2. Alessios ersten Versuche auf den Skis. Bildquelle: ZVG.
    Alessio als Kind steht auf den Skis. Seine Arme sind auf die Seite ausgestreckt.
  • Bild 2 von 2. Malen war noch nie Alessios Stärke. Bildquelle: ZVG.
    Alessio als Kind beim malen in der Schule.
Alessios Lieblingsmusik

«Am liebsten höre ich (Schweizer)-deutsche Musik. Ich mag es wenn ich die Texte verstehen und nachvollziehen kann. Wenn mir ein Lied richtig gut gefällt, höre ich es auch in Dauerschleife, bis es mir wieder verleidet.»

Sein Geheimnis

«Ich weiss nicht, wann ich zuletzt freiwillig ein ganzes Buch gelesen habe. Ich höre nur die Hörbücher.»

