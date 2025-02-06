Alessio hat vor 10 Jahren selbst den Kinderreporterkurs bei SRF Kids gemacht. Heute ist er Moderator bei «SRF Kids im Radio». Wenn er am Wochenende nicht im Studio ist, verbringt er am liebsten Zeit mit Freunden. Unter der Woche sitzt er meistens in der Schule und studiert.

«Mütze oder Hut – das trage ich fast jeden Tag»

Legende: Alessio – natürlich mit Hut. SRF

Das mag Alessio besonders

Italienisches Essen (Pizza, Pasta, Lasagne, egal was)

Schnee! Am liebsten mit Skiern unter den Füssen.

Kaffee

Das mag er gar nicht

Pilze und Eier

Streit

Wenn ich etwas verlege.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Alessios ersten Versuche auf den Skis. Bildquelle: ZVG. 1 / 2 Legende: Alessios ersten Versuche auf den Skis. ZVG

Bild 2 von 2. Malen war noch nie Alessios Stärke. Bildquelle: ZVG. 2 / 2 Legende: Malen war noch nie Alessios Stärke ZVG Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Alessios Lieblingsmusik

«Am liebsten höre ich (Schweizer)-deutsche Musik. Ich mag es wenn ich die Texte verstehen und nachvollziehen kann. Wenn mir ein Lied richtig gut gefällt, höre ich es auch in Dauerschleife, bis es mir wieder verleidet.»

Sein Geheimnis

«Ich weiss nicht, wann ich zuletzt freiwillig ein ganzes Buch gelesen habe. Ich höre nur die Hörbücher.»