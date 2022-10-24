Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 4. Bei «SRF Kids – Clip und klar!» erklärt dir Reena die kleinen und grossen Fragen. Bildquelle: SRF Kids.
-
Bild 2 von 4. Tanzen und Musik – das macht Reena so richtig Spass... Bildquelle: SRF Kids.
-
Bild 3 von 4. ... und sie mag Chilli!! Über jedes Essen streut sie das scharfe Gewürz. Bildquelle: SRF Kids.
-
Bild 4 von 4. Als Sommerkind mag sie es gar nicht, wenn die Tage im Winter kurz und dunkel sind. Bildquelle: SRF Kids.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.
Das mag Reena besonders
- Schoggi und Chili (geht sie länger als zwei Tage weg, packt sie Chili ins Gepäck, weil sie über jedes Essen Chili streut)
- Kamele und grosse Hunde (und überhaupt alle Tiere mit flauschigem Fell). Und natürlich Wale!
- Mit meinen Lieblingsmenschen zusammen sein
- Tanzen und Musik
Das mag unsere Moderatorin gar nicht
- Milch
- Wenn die Tage im Winter kürzer werden
- Dass ich immer alles fallenlasse und darum viel Geschirr kaputt mache
- Die Ungerechtigkeiten auf dieser Welt
Reena's Lieblingsmusik
«Uuuh, da gibt es gaaanz viel: Rave im Club, schwere Gitarren am Konzert und daheim gerne Soul.»
Ihr Geheimnis
«Ich bin ganz schlecht im Rechnen – wenn ich etwas ausrechnen muss, brauch ich mein Handy, weil ich mich sonst sicher verrechne!»