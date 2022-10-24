 Zum Inhalt springen

Moderatorin Reena «Ich streue Chili über jedes Essen»

Warum entstehen Vulkane? Was haben Hunde für Superkräfte? Und warum ist der Himmel eigentlich blau? Moderatorin Reena erklärt die grossen und kleinen Frage bei «SRF Kids – Clip und klar!».

  • Bild 1 von 4. Bei «SRF Kids – Clip und klar!» erklärt dir Reena die kleinen und grossen Fragen. Bildquelle: SRF Kids.
    SRF Kids Moderatorin Reena Thelly
  • Bild 2 von 4. Tanzen und Musik – das macht Reena so richtig Spass... Bildquelle: SRF Kids.
    SRF Kids Moderatorin Reena Thelly
  • Bild 3 von 4. ... und sie mag Chilli!! Über jedes Essen streut sie das scharfe Gewürz. Bildquelle: SRF Kids.
    SRF Kids Moderatorin Reena Thelly
  • Bild 4 von 4. Als Sommerkind mag sie es gar nicht, wenn die Tage im Winter kurz und dunkel sind. Bildquelle: SRF Kids.
    SRF Kids Moderatorin Reena Thelly
Das mag Reena besonders

  • Schoggi und Chili (geht sie länger als zwei Tage weg, packt sie Chili ins Gepäck, weil sie über jedes Essen Chili streut)
  • Kamele und grosse Hunde (und überhaupt alle Tiere mit flauschigem Fell). Und natürlich Wale!
  • Mit meinen Lieblingsmenschen zusammen sein
  • Tanzen und Musik 

Das mag unsere Moderatorin gar nicht

  • Milch
  • Wenn die Tage im Winter kürzer werden
  • Dass ich immer alles fallenlasse und darum viel Geschirr kaputt mache
  • Die Ungerechtigkeiten auf dieser Welt

Reena's Lieblingsmusik

«Uuuh, da gibt es gaaanz viel: Rave im Club, schwere Gitarren am Konzert und daheim gerne Soul.»

Ihr Geheimnis

«Ich bin ganz schlecht im Rechnen – wenn ich etwas ausrechnen muss, brauch ich mein Handy, weil ich mich sonst sicher verrechne!»

