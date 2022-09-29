Das mag Phil besonders
- Eishockey, vor allem das NHL-Team Detroit Red Wings
- Vögel fotografieren in der Natur
- Spanische Muscheln essen (zuerst dachte ich «Igitt!», aber jetzt liebe ich sie)
- «Bluttfuess» am Morgen an einem Strand laufen
- «Chabis» erzählen, denn es muss nicht immer todernst sein
Das mag Phil gar nicht
- Wenn das WC-Papier fertig ist, ich aber noch nicht fertig bin
- Wenn Abfall in die Natur geworfen wird
- Wenn Leute extra lügen, um andere böswillig zu täuschen
- Ganz schlimm: Wenn Pommes Frites in der Sauce schwimmen
Phils Lieblingsmusik
«Am liebsten höre ich Musik mit E-Gitarren. Beispielsweise von AC/DC, Guns n’ Roses und Metallica. Es darf ruhig laut und rockig sein. Ich kann aber auch softes Zeug hören von Bryan Adams oder den Backstreet Boys.»
Phils Geheimnis
«Wenn ich mit dem Velo auf einen Fussgängerstreifen zufahre, dann probiere ich meistens zwischen zwei weissen Streifen durchzufahren. Warum? Keine Ahnung! Es ist einfach ein kleines Spielchen für mich.»