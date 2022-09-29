Phil mags lustig, erzählt gern «Chabis» und nimmt nicht immer alles so ernst. Wenn aber Pommes Frites in Sauce schwimmen, hört für ihn der Spass auf. Spanische Muscheln hingegen isst er fürs Leben gern. Er organisiert alles rund um die «SRF Kids News» und filmt die «Clip & klar!»-Videos.

Legende: Phil ist VJ und Produzent für die «SRF Kids News». Er liebt Rockmusik, sagt aber auch zu den Backstreet Boys nicht Nein. Zu lügenden Menschen und leeren WC-Papier-Rollen allerdings schon. SRF

Das mag Phil besonders

Eishockey, vor allem das NHL-Team Detroit Red Wings

Vögel fotografieren in der Natur

Spanische Muscheln essen (zuerst dachte ich «Igitt!», aber jetzt liebe ich sie)

«Bluttfuess» am Morgen an einem Strand laufen

«Chabis» erzählen, denn es muss nicht immer todernst sein

Das mag Phil gar nicht

Wenn das WC-Papier fertig ist, ich aber noch nicht fertig bin

Wenn Abfall in die Natur geworfen wird

Wenn Leute extra lügen, um andere böswillig zu täuschen

Ganz schlimm: Wenn Pommes Frites in der Sauce schwimmen

Phils Lieblingsmusik

«Am liebsten höre ich Musik mit E-Gitarren. Beispielsweise von AC/DC, Guns n’ Roses und Metallica. Es darf ruhig laut und rockig sein. Ich kann aber auch softes Zeug hören von Bryan Adams oder den Backstreet Boys.»

Phils Geheimnis

«Wenn ich mit dem Velo auf einen Fussgängerstreifen zufahre, dann probiere ich meistens zwischen zwei weissen Streifen durchzufahren. Warum? Keine Ahnung! Es ist einfach ein kleines Spielchen für mich.»