Redaktorin Dania «Ich erzähle unglaublich gerne Geschichten»

Dania ist für den Medien-Workshop unterwegs und besucht Schulklassen. Eher ruhig geht es im «Schlummerland» zu und her: Sie ist der Kopf hinter dem beliebten Einschlafpodcast und hat schon manche Kinder und Erwachsene zum Einschlafen gebracht.

  • Bild 1 von 2. Besonders gerne mag Dania Yoga, auf den Markt gehen und im Garten arbeiten. Bildquelle: SRF.
    Dania Sulzer
  • Bild 2 von 2. «Ich kann sehr, sehr, sehr lange am Stück Fernsehen - und mache es manchmal auch...» . Bildquelle: SRF.
    Dania Sulzer
Das mag Dania

  • Yoga
  • Im Garten arbeiten
  • Kochen
  • Gemüse und Pflanzen

Das mag unsere Reporterin nicht

  • Hochnebel
  • Büroarbeit
  • Zucker und sonstige Süssigkeiten

Danias Lieblingsmusik

«Am liebsten höre ich Hip Hop, vor allem oldschool. »

Ihr Geheimnis

«Ich kann sehr, sehr, sehr lange am Stück Fernsehen - und mache es manchmal auch...»

