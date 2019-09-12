Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Besonders gerne mag Dania Yoga, auf den Markt gehen und im Garten arbeiten.
«Ich kann sehr, sehr, sehr lange am Stück Fernsehen - und mache es manchmal auch...»
Das mag Dania
- Yoga
- Im Garten arbeiten
- Kochen
- Gemüse und Pflanzen
Das mag unsere Reporterin nicht
- Hochnebel
- Büroarbeit
- Zucker und sonstige Süssigkeiten
Danias Lieblingsmusik
«Am liebsten höre ich Hip Hop, vor allem oldschool. »
Ihr Geheimnis
«Ich kann sehr, sehr, sehr lange am Stück Fernsehen - und mache es manchmal auch...»