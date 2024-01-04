Roman ist regelmässig für dich mit der Kamera unterwegs für die «SRF Kids News». Mindestens genau so gern steht er mit seiner Rockband auf der Bühne. Laute Gitarrenmusik gibt es bei ihm nämlich vor dem Zmorge genauso wie zum Einschlafen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Roman mag laute Musik. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Roman mag laute Musik. SRF

Bild 2 von 4. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: SRF

Bild 3 von 4. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: SRF

Bild 4 von 4. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Seit seinem Geographiestudium ist Roman VJ, Redaktor und Produzent bei «SRF Kids» und «SRF school». Allerdings ist er nicht nur hinter der Kamera anzutreffen. Die Bühne und der Tenniscourt sind in der Freizeit seine liebsten Schauplätze.

Das mag Roman besonders

Musik machen und hören

Tennis spielen

Snowboarden im Winter und surfen im Sommer

Wandern

Gulasch

Das mag Roman gar nicht

Den Wecker am Morgen

Die Wäsche in der Waschmaschine vergessen

Ebly und Auberginen

Romans Lieblingsmusik

«Von Punk und Rock alles bis Death Metal. Ich habe aber überhaupt nichts gegen andere Musikrichtungen und höre oft auch anderes.»

Romans Geheimnis

«Manchmal liebe ich schlechtes Wetter...»