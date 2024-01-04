Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Seit seinem Geographiestudium ist Roman VJ, Redaktor und Produzent bei «SRF Kids» und «SRF school». Allerdings ist er nicht nur hinter der Kamera anzutreffen. Die Bühne und der Tenniscourt sind in der Freizeit seine liebsten Schauplätze.
Das mag Roman besonders
- Musik machen und hören
- Tennis spielen
- Snowboarden im Winter und surfen im Sommer
- Wandern
- Gulasch
Das mag Roman gar nicht
- Den Wecker am Morgen
- Die Wäsche in der Waschmaschine vergessen
- Ebly und Auberginen
Romans Lieblingsmusik
«Von Punk und Rock alles bis Death Metal. Ich habe aber überhaupt nichts gegen andere Musikrichtungen und höre oft auch anderes.»
Romans Geheimnis
«Manchmal liebe ich schlechtes Wetter...»