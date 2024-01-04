 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

VJ und Redaktor Roman «Ich mag es laut»

Roman ist regelmässig für dich mit der Kamera unterwegs für die «SRF Kids News». Mindestens genau so gern steht er mit seiner Rockband auf der Bühne. Laute Gitarrenmusik gibt es bei ihm nämlich vor dem Zmorge genauso wie zum Einschlafen.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 4. Roman mag laute Musik. Bildquelle: SRF.
    Portrait Roman Lauer
  • Bild 2 von 4. Bildquelle: SRF.
    Roman Lauer
  • Bild 3 von 4. Bildquelle: SRF.
    Roman Lauer im Portrait
  • Bild 4 von 4. Bildquelle: SRF.
    Roman Lauer im Portrait
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Seit seinem Geographiestudium ist Roman VJ, Redaktor und Produzent bei «SRF Kids» und «SRF school». Allerdings ist er nicht nur hinter der Kamera anzutreffen. Die Bühne und der Tenniscourt sind in der Freizeit seine liebsten Schauplätze.

Das mag Roman besonders

  • Musik machen und hören
  • Tennis spielen
  • Snowboarden im Winter und surfen im Sommer
  • Wandern
  • Gulasch

Das mag Roman gar nicht

  • Den Wecker am Morgen
  • Die Wäsche in der Waschmaschine vergessen
  • Ebly und Auberginen

Romans Lieblingsmusik

«Von Punk und Rock alles bis Death Metal. Ich habe aber überhaupt nichts gegen andere Musikrichtungen und höre oft auch anderes.»

Romans Geheimnis

«Manchmal liebe ich schlechtes Wetter...»

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)