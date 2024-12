Legende: SRF/Lukas Maeder

Andreas Neeser (geb. 1964 in Schlossrued) studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Danach unterrichtete er während 13 Jahren an der Alten Kantonsschule in Aarau.

Ab 2003 engagierte sich Neeser beim Aufbau und bei der Leitung des Literaturhauses in Lenzburg. Er gewann diverse Preise sowie Stipendien und verbrachte längere Zeit unter anderem in London, Paris und Berlin. Andreas Neeser lebt als Schriftsteller in Suhr.

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lesetipp

«Zwischen zwei Wassern» (2014). Das ewig unruhige Meer, der Wind und die Sonne an der bretonischen Felsenküste. Ein Mann, der zu verstehen versucht. Vor einem Jahr hat hier eine Riesenwelle seine Frau ins Meer gerissen und behalten. Jetzt sucht er den Neuanfang. Aber erst die regelmässigen Begegnungen mit dem knorrigen Bildhauer Max, mit dem kränkelnden Maler Edouard, mit dem alten Fischer Le Bars und immer wieder mit der ungerührten Natur lassen seine Sprache langsam nachwachsen, wie er es nennt. Neeser schafft die literarische Katastrophenbewältigung mit einer meisterlich poetischen Sprache und mit erfreulich viel Witz. (Markus Gasser, SRF Literatur)

Legende: SRF / Marion Nitsch

Wichtigste Werke

«Wie wir gehen». Haymon, 2020.

«Alpefisch». Zytglogge, 2020.

«S wird nümme wies nie gsi isch». Zytglogge, 2014.

«Zwischen zwei Wassern». Haymon, 2014.

«Gras wächst nach innen. Gedichte.» Wolfbach, 2004.

«Schattensprünge». Pendo, 1995.