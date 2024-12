Legende: SRF/Lukas Maeder

Demian Lienhard (geb. 1987 in Baden) promovierte 2017 in Klassischer Archäologie in Köln und arbeitete danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Für seine Texte erhielt er mehrere Stipendien und Preise.

Sein Romandebüt feierte Lienhard 2019 mit dem Titel «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat», der mit einem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Demian Lienhard lebt in Baden.

Lesetipp

«Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat» (2019). Die Bilder des «Needle Park» in Zürich gingen in den 80er Jahren um die Welt. In seinem Debütroman nimmt uns Demian Lienhard mit in diese Drogenhölle am Platzspitz. Der Roman erzählt aus strikt subjektiver Sicht die Geschichte der hochsensiblen Alba, die in die Drogenszene gerät und über Jahre als Fixerin lebt. Die Schilderung ihres Alltags als «Filterlifixerin» und die Beschreibung ihrer Orientierungslosigkeit und Einsamkeit gehören zu den stärksten Momenten im Roman. Es ist eine «Coming of Age»-Geschichte und zugleich auch ein politisches Buch über ein unverarbeitetes Trauma unserer Wohlstandsgesellschaft. (Esther Schneider, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Mr. Goebbels Jazz Band». Frankfurter Verlagsanstalt, 2023.

«Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat». Frankfurter Verlagsanstalt, 2019.