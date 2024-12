Legende: SRF/Lukas Maeder

Dominic Oppliger (geb. 1983 in Schlieren) wuchs im Aargau auf und spielte lange professionell Schlagzeug in verschiedenen Formationen. Daneben arbeitete er im Sozialbereich, in Bars, bei der Kehrrichtentsorgung und als Gärtner. Bis 2017 studierte er Transdisziplinarität an der Zürcher Hochschule der Künste.

Seither widmet er sich dem Performen und Schreiben im Dialekt. 2018 erschien mit der Mundart-Novelle «acht schtumpfo züri empfernt» sein Debüt. Oppliger lebt in Zürich.

Lesetipp

«acht schtumpfo züri empfernt» (2018). Der Spätpubertierende sitzt auf einem Steinquader vor dem Bahnhof einer Weltstadt und lässt die vergangenen Monate seines Lebens Revue passieren: Verliebtheiten, Peinlichkeiten, kleine Siege. Und immer wieder Fettnäpfchen, in die er zielsicher tappte. Zwischen Jammern und Selbstbehauptung pendelnd geht da einer seine Lebenskrise durch, in ungeschönter Jugendsprache und in radikal lautnah verschriftlichter Mundart, wie schon der Titel zeigt. Ein beachtliches Debüt und ein neuer Ton in der Mundartliteratur. (Markus Gasser, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«giftland». Der gesunde Menschenversand, 2023.

«acht schtumpfo züri empfernt». Der gesunde Menschenversand, 2018.