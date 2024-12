Per E-Mail teilen

Legende: SRF/Lukas Maeder

Gabriel Vetter (geb. 1983 in Schaffhausen) wuchs im Thurgau auf und begann ein Jurastudium in Basel sowie ein Studium der Theaterwissenschaften in Bern. Seine Leidenschaft galt jedoch dem Poetry Slam – 2004 wurde er im Alter von 21 Jahren Champion der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften.

Neben seinen Bühnenaufritten arbeitet Gabriel Vetter als Journalist für Tageszeitungen und Magazine. Seit 2012 produziert er zudem seine eigene Radio Satiresendung «Vetters Töne» bei Radio SRF 1.

Lesetipp

«Migros-Chind» . Gabriel Vetter kann man hören, nicht lesen. «Migros-Chind» heisst ein Bühnentext des Spoken-Word-Künstlers. Als atemloser Silbendrescher beschreibt er den Unterschied zwischen Migros- und Coop-Kindern. Dieser Unterschied sei der wahre Röstigraben. Coop-Chind bekommen zur Matura eine Reise durch Lateinamerika geschenkt, Migros-Chind klauen nach verpasstem Lehrabschluss ihrem Chef den Traktor und fahren in den Thurgau. Egal ob Kuba oder Sirnach, die Erlebnisse sind ähnlich. Mit tollen Bildern und überraschenden Pointen beschreibt Vetter den «mentalen Apartheitsäquator» durch die Köpfe der Schweizer. (Christian Schmutz, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Vive la résidence». Der gesunde Menschenversand, 2013.

«Menschsein ist heilbar». Sprechstation, 2009.

«Back for Food». Sprechstation, 2006.

«Tourette de Suisse». Sprechstation, 2005.