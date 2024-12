Legende: SRF/Lukas Maeder

Lukas Holliger (geb. 1971 in Basel) studierte zunächst Germanistik, Kunstwissenschaften und Geschichte in Basel. Bald jedoch widmete er sich als Dramatiker dem Theater und wurde dafür verschiedentlich ausgezeichnet. Im deutschsprachigen Raum gilt er als einer der meistgespielten Bühnenautoren.

Seit 2000 arbeitet Lukas Holliger zudem als Redaktor bei SRF in den Bereichen Kultur sowie Hörspiel und Satire. Sein Roman-Debüt mit dem Titel «Das kürzere Leben des Klaus Halm» wurde 2017 für den Schweizer Buchpreis nominiert.

Lesetipp

«Das kürzere Leben des Klaus Halm» (2017). Ein arbeitsloser Filmvorführer, der sich ein zweites Leben erfindet. Ein ideenloser Familienvater, der seine Muse im französischen Grenzgebiet sucht. In Basel führen Selbstfindung und Grenzüberschreitung über den Rhein. Neues Leben wird da gezeugt, altes zerstört. Lukas Holliger ist ein verrückter Roman gelungen, in dem nie ganz klar wird, wer hier eigentlich wen erfindet. Am Ende haben sich die Biografien der beiden Männer so weit überschrieben, dass einer von beiden in den Rhein springen muss. Die Sinnkrise der Männer: Sie ist eine Komödie. (Philipp Auchter, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Das kürzere Leben des Klaus Halm». Zytglogge, 2017.

«Falscher Alarm». Hörspiel. Christoph Merian, 2016.

«Menschliches Versagen». Theaterstück (2009, Hörspielfassung 2012).

«Explodierende Pottwale». Theaterstück (2005).

«Letzte Worte eines Schweizers mit Kreuz». Theaterstück (2002).