Legende: SRF/Lukas Maeder

Michael Stauffer (geb. 1972 in Winterthur) studierte in Lausanne und Bern Deutsch, Französisch und Kunst. Seit 1999 ist er freier Schriftsteller und unterrichtet am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Michael Stauffer ist vielseitig engagiert: Er improvisiert und singt, schreibt Prosa, Hörspiele, Theaterstücke und Lyrik.

Lesetipp

«Alles kann lösen» (2013). Das Buch versammelt Texte aus 15 Jahren Spoken-Word-Aktivität von Michael Stauffer. Lustvoll verwertet er die Steilpässe, die ihm das unermüdliche Beobachten seiner Mitmenschen zuspielt, in sprachliche Volltreffer. Formal und inhaltlich bewegt sich Stauffer frei im künstlerischen Äther und spielt dabei hemmungslos mit Dialekten und Soziolekten. Etwa, wenn er zwei Immigranten in gebrochenem Deutsch über Jesus und Allah streiten lässt, mit dem Resultat: «Allah isch Chef u fertig». Als politisch im engeren Sinne sollte man das Resultat nicht bezeichnen, aber anregend subversiv ist es allemal. (Markus Gasser, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Ansichten eines alten Kamels». Voland & Quist, 2014.

«Alles kann lösen». Der gesunde Menschenversand, 2013.

«Pilgerreise». Voland & Quist, 2012.

«Soforthilfe». Roughbooks, 2009.

«Tomate uf dä Ohre». Der gesunde Menschenversand, 2008.

«Haus gebaut, Kind gezeugt, Baum gepflanzt. So lebt ein Arschloch. Du bist ein Arschloch.». Engeler, 2003.