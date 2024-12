Legende: SRF/Lukas Maeder

Peter von Matt (geb. 1937 in Luzern) ist der Sohn eines Buch- und Schreibwarenhändlers und wuchs in Stans auf. Er studierte Germanistik, Anglistik und Kunstgeschichte in Zürich. Danach arbeitete er als Gymnasiallehrer in Luzern, bevor er 1976 Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Zürich wurde.

Bekanntheit erlangte Peter von Matt mit seinen Büchern über Literatur und die politische Landschaft Schweiz. Für sein Schaffen wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, unter anderem mit dem Schweizer Buchpreis 2012.

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lesetipp

«Das Kalb von der Gotthardpost» (2012). Die Essaysammlung «Das Kalb vor der Gotthardpost» von Peter von Matt ist eine vielschichtige Auseinandersetzung mit dem Schweizer Selbstverständnis. Dabei dient Rudolf Kollers berühmtes und sehr schweizerisches Bild von der Gotthardpost, auf dem eine Herde Kühe von einer Postkutsche in wilder Fahrt aufgeschreckt und vertrieben wird, als ebenso einfaches wie überzeugendes Sinnbild für die heutige Schweiz: ein aufgesprengtes Idyll, hin- und hergerissen zwischen Dynamik und Stillstand. Ein stimmiges Bild für einen überzeugenden Text. Für alle, die die Schweiz besser verstehen wollen. (Michael Luisier, SRF Literatur)

Legende: SRF/Lukas Maeder

Wichtigste Werke

«Das Kalb vor der Gotthardpost. Zur Literatur und Politik der Schweiz». Hanser, 2012.

«Die Intrige. Theorie und Praxis der Hinterlist». Hanser, 2006.

«Die tintenblauen Eidgenossen. Über die literarische und politische Schweiz». Hanser, 2001.

«Verkommene Söhne, missratene Töchter. Familiendesaster in der Literatur». Hanser, 1995.

«Liebesverrat – Die Treulosen in der Literatur». Hanser, 1989.

«…fertig ist das Angesicht. Zur Literaturgeschichte des menschlichen Gesichts». Hanser, 1983.