Raphael Urweider (geb. 1974 in Bern) ist der Sohn des Pfarrers und Schriftstellers Andreas Urweider und wuchs in Biel auf. Nach der Matura studierte er Germanistik und Philosophie an der Universität Fribourg. Urweiders künstlerisches Schaffen ist vielseitig: Er arbeitet als Lyriker, Theaterautor, Musiker, Regisseur, Literaturkritiker und Mundart-Rapper. Er lebt heute in Bern.

Lesetipp

«Alle deine Namen» (2008). Ein Jahreszeitenzyklus. Ein Reigen von alphabetisch geordneten Gesängen über verehrte Frauen von Antonia bis Zoë. Und eine Folge von Gedichten über diverse, im «Selbstversuch» getestete Alkoholika. Natur, Liebe und Alkohol also. Raphael Urweider ist urklassisch und so liederlich zeitgenössisch, dass es eine Ohrenweide ist. (Felix Schneider, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Alle deine Namen». DuMont, 2008.

«Das Gegenteil von Fleisch». DuMont, 2003.

«Kobold und der Kunstpfeifer». Thanhäuser, 2002.

«Lichter in Menlo Park». DuMont, 2000.

«Guten Tag Herr Gutenberg». Thanhäuser, 1999.