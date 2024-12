Per E-Mail teilen

Renato Kaiser (geb. 1985 in Goldach) studierte Deutsch und Geschichte. 2005 trat er zum ersten Mal an einem Poetry Slam-Wettbewerb auf, es folgten unzählige weitere. 2008 veröffentlichte er die Spoken Word-CD «Ich bin nicht so». 2010 bis 2012 tourte er mit seinem Programm «Es war nicht so – Ein Nachruf» durch die Schweiz.

2012 wurde Kaiser Schweizermeister im Poetry Slam und publizierte mit «Uufpassä, nöd aapassä – Erlebnisse aus der Selbsthilfegruppe für Anonyme Ostschweizer» sein erstes Buch. 2020 erhielt er den Salzburger Stier.

Lesetipp

«Uufpassä, nöd aapassä – Erlebnisse aus der Selbsthilfegruppe der Anonymen Ostschweizer» (2012). Gegen das übermächtige Berndeutsche und das Selbstverständnis der Berner («Ich bin auch ein Mani Matter!») haben es Randständige aus dem Osten schwer. Sie rotten sich in Kellern zusammen (natürlich mit Schützengarten-Bier und Olma-Bratwurst ohne Senf) und planen guerillaartig den Aufstand. Renato Kaiser beweist hier, wie gut er Beobachtungen in satirische Zeilen verpacken kann. Die Kapitel sind für die Bühne geschrieben und reissen mit. Er kann über sich selber lachen und ist so Vorreiter eines neuen Ostschweizer Dialektselbstverständnisses. Ein Ostschweizer, der nicht anonym bleiben darf! (Christian Schmutz, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Schweiz – Neutralala. Ein Heimatbuch». Conbook, 2013.

«Uufpassä, nöd aapassä». Der gesunde Menschenversand, 2012.

«Ich bin nicht so. Live-CD». Sprechstation, 2009.