Legende: SRF/Lukas Maeder

Tom Kummer (geb. 1961 in Bern) arbeitete lange Zeit als Journalist für grosse Zeitungen und Magazine im deutschsprachigen Raum. Er war insbesondere für Interviews und Reportagen im Hollywood-Umfeld berühmt. Im Jahr 2000 kam es zu einem Medienskandal, als bekannt wurde, dass Kummer Interviews aus bereits bestehenden Texten neu zusammengesetzt oder erfunden hatte.

2017 erschien mit «Nina und Tom» sein erster Roman, 2020 war Kummer für den Schweizer Buchpreis nominiert. Nach vielen Jahren in Los Angeles lebt der Autor heute wieder in Bern.

Lesetipp

«Nina und Tom» (2017). Es ist ein erschütterndes Buch über das Sterben von Tom Kummers Frau. Mit einer Radikalität geschrieben, die einem zusetzt. Aber das Buch ist nicht nur eine Hommage an eine grosse Liebe, sondern auch ein Zeitdokument. Kummer transportiert darin ein Lebensgefühl, das einem beim Lesen elektrisiert. Er beschreibt, wie es damals war, in der Punk-Szene in den 80ern in Europa, als er seine Nina kennengelernt hat. Als sie, jung und unverfroren, das Leben noch vor sich hatten. (Annette König, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Von schlechten Eltern». Tropen, 2020.

«Nina und Tom». Blumenbar, 2017.

«Blow Up. Die Story meines Lebens». Blumenbar, 2007.

«Good Morning Los Angeles». dtv, 1997.

«Gibt es etwas Stärkeres als Verführung, Miss Stone?». dtv, 1997.