Legende: SRF/Lukas Maeder

Isolde Schaad (geb. 1944 in Schaffhausen) kam früh mit Kunst in Berührung: Ihr Vater, Werner Schaad, war Künstler. Sie studierte Kunstgeschichte, Publizistik und Ethnologie und blieb dem Metier treu, auch nach dem Studium als Journalistin der «Weltwoche», wo sie über Kultur schrieb. 1974 wagte sie den Schritt in die Selbständigkeit und schrieb fortan vor allem für die «WOZ» und das «Du». Aus Reisen nach Ostafrika, Nahost und Indien sind zahlreiche Reportagen entstanden, unter anderem für die «Neue Zürcher Zeitung».

Ihr Erstlingswerk «Knowhow am Kilimandscharo» erschien 1984. «Mein Text so blau» wurde 1997 zum «Buch des Jahres» der Schweizerischen Schillerstiftung erkoren. Für «Keiner wars» erhielt sie 2002 den Schillerpreis, 2004 erhielt sie den Kunstpreis der Stadt Schaffhausen. Der Kanton Zürich verlieh ihr 2014 die Goldene Ehrenmedaille für ihre kritischen Gesellschaftsbetrachtungen.

Lesetipp

«Die Zürcher Constipation» (1986). Isolde Schaad gehört zu den namhaften Schweizer Autorinnen der 68er-Generation. Ihre Spezialität ist die kritische Gesellschaftsbetrachtung, die sie mit Scharfsinn, Humor und hohem sprachlichen Können versprüht. Die ehemalige «Weltwoche»-Journalistin geht mit der Schärfe einer Kabarettistin und der Präzision einer Chirurgin zu Werke. «Die Zürcher Constipation» handelt vom Wohlstands-Zürich. Dieses erreicht nun auch jene Intelllektuellenkreise, wo man ausgehofft hat und gut isst. Also ein chronisches Leiden verursacht: die Wohlstandsverstopfung, die Constipation. Diese Autorin ist erfrischend respektlos und sie formuliert so brillant wie nicht viele Gegenwartsautoren. (Heinrich Vogler, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Am Äquator. Die Ausweitung der Gürtellinie in unerforschte Gebiete». Limmat, 2014.

«Keiner wars». Limmat, 2001.

«Robinson und Julia …und kein Liebestod». Limmat, 2010.

«KüsschenTschüss». Limmat, 1989.

«Die Zürcher Constipation. Texte aus der extremen Mitte des Wohlstands». Limmat, 1986.

«Know-how am Kilimandscharo. Verkehrsformen und Stammesverhalten von Schweizern in Ostafrika». Limmatt, 1984.