Legende: SRF/Lukas Maeder

Julia Weber (geb. 1983 in Moshi (Tansania)) verbrachte ihre ersten beiden Lebensjahre in Tansania, bevor sie mit ihrer Familie in die Schweiz zurückzog. Nach einer Berufslehre und der Matura studierte sie Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel.

2017 erschien ihr Roman «Immer ist alles schön». Julia Weber ist Mitbegründerin der Gruppe «Literatur für das, was passiert» und Gründerin des Literaturdienstes. Sie lebt und arbeitet in Zürich.

Lesetipp

«Immer ist alles schön» (2017). «Ganz, ganz wunderbar», sagt die Mutter. Der kleine Bruno: «Immer ist alles schön. Das ist wegen dem Bier». Seine Schwester Anais: «Es ist wirklich schön». Nur schon diese drei kurzen Sätze zeigen eindrücklich, wie diese Figuren funktionieren. Die Mutter ist schwach und braucht den Alkohol, um ihre Traurigkeit zu betäuben. Bruno sieht klar, kann aber nichts tun und Anais möchte alles zusammenhalten. Julia Weber lässt das sensible und tapfere Mädchen die tragische Geschichte dieser Familie erzählen, in einer wunderbar zarten, kindlich verspielten Sprache. Ein bewegendes Debüt, zärtlich und frech. (Susanne Sturzenegger, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Die Vermengung». Limmat, 2022.

«Immer ist alles schön». Limmat, 2017.