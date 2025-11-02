 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Autorinnenporträt Katharina Geiser

Teilen
Porträt von Katharina Geiser. Sie hat krauses Haar und eine Brille.
Legende: SRF/Marion Nitsch

Katharina Geiser (geb. 1956 in Erlenbach bei Zürich) studierte Germanistik, Englisch und Pädagogik. Sie lebt in Richterswil am Zürichsee. Ihr Schaffen wurde mehrfach ausgezeichnet: unter anderem 2015 mit einem Stipendium der Landis & Gyr Kulturstiftung sowie dem Anerkennungspreis der Fachstelle Kultur Stadt Zürich und 2018 mit dem Werkjahr der Fachstelle Kultur Stadt Zürich für ihren Roman «Unter offenem Himmel».

Porträt von Katharina Geiser. Sie hat krauses Haar und eine Brille.
Legende: SRF/Marion Nitsch

Lesetipp

«Die Wünsche gehören uns» (2025). Wie schon in früheren Werken spürt Katharina Geiser auch in diesem Buch der Vergangenheit ihrer Familie nach. Ausgangspunkt von «Die Wünsche gehören uns»: Geisers Ururgrossmutter Elise wurde kurz vor ihrem Tod im Jahr 1953 in ein Armenhaus zwangseingewiesen. Im Roman beschreibt Geiser, wie diese letzten Tage Elises ausgesehen haben könnten – in dem überfüllten Armenhaus, dem sie den fiktiven Namen «Brüggli» gegeben hat. Behutsam und gleichzeitig ungeschönt arbeitet Geiser hier ein Stück Schweizer Sozialgeschichte auf. (Katja Schönherr, SRF Literatur)

Porträt von Katharina Geiser. Sie hat krauses Haar und eine Brille.
Legende: SRF/Marion Nitsch

Wichtigste Werke

  • «Die Wünsche gehören uns». Jung und Jung, 2025.
  • «Unter offenem Himmel». Jung und Jung, 2020.
  • «Vierfleck oder Das Glück». Jung und Jung, 2015.
  • «Diese Gezeiten». Jung und Jung, 2011.
  • «Rosa ist Rosa». Ammann, 2008.
  • «Vorübergehend Wien». Zsolnay, 2006.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)