Legende: Andrea Abraham

Andrea Abraham ist Sozialanthropologin am Departement Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule. Sie hat sich mit den Auswirkungen von Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen auf nachfolgende Generationen befasst. Für eine Studie befragte sie die Nachkommen von fremdplatzierten Menschen.

SRF: Wie haben sich fürsorgerische Zwangsmassnahmen auf die Betroffenen ausgewirkt?

Andrea Abraham: Wir wissen inzwischen, dass im 20. Jahrhundert mehrere hunderttausend Menschen in der Schweiz auf Bauernhöfen verdingt, in Armenhäuser, Heime oder andere geschlossene Einrichtungen gebracht und so gesellschaftlich isoliert wurden. Viele von ihnen hat man von Anstalt zu Anstalt geschoben; sie haben unzählige Wechsel durchmachen müssen. Ein Grossteil der Betroffenen hat multiple Formen von Gewalt erlebt, körperliche wie seelische. Zudem litten sie an den Abwertungen, weil ihnen ständig gesagt wurde: «Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts.»

Für Ihre Studie haben Sie nun gefragt: Wie war es für die Kinder der Betroffenen, mit dermassen belasteten Eltern aufzuwachsen?

Wir konnten feststellen, dass viele Kinder unter der Fremdplatzierung der Eltern gelitten haben – oder es bis heute tun.

Wie äussert sich dieses Leiden?

Auf sehr vielfältige Weise. In den meisten Fällen spürten die Kinder eine Tabuisierung dessen, was die Eltern erlebt hatten. Bestimmte Orte wurden grundlos gemieden oder von manchen Dingen nur in Andeutungen gesprochen. Einige Kinder begannen deshalb, sich Gedanken zu machen oder sich in extremer Weise um die Eltern zu sorgen und zu kümmern. «Parentifizierung» nennt man das. Ausserdem gab es Probleme hinsichtlich Nähe und Distanz. Das heisst, manche Eltern waren nicht in der Lage, eine emotionale Nähe zu den eigenen Kindern aufzubauen. Das andere Extrem war eine symbiotische Nähe bis hin zu sexuellen Übergriffen. Die Nachkommen von Betroffenen berichteten ausserdem von Gewalterfahrungen, sei es durch die Eltern selbst oder durch das Umfeld, vor dem zu schützen die Eltern nicht in der Lage waren. Auch psychosomatische Folgen wie Einnässen kamen vor.

Lässt sich sagen, über wie viele Generationen sich solche Folgen noch weitertragen werden?

Das geht in den Bereich der Epigenetik. Dort wird untersucht, wie sich Traumata in den Genen festschreiben und vererben. Was ich aus sozialwissenschaftlicher Perspektive sagen kann, ist, dass Armut oft über viele Generationen hinweg bestehen bleibt, weil sie gleich eine Vielzahl sozialer Benachteiligungen mit sich bringt. Benachteiligungen hinsichtlich sozialer Teilhabe, hinsichtlich Gesundheit, Bildung und so weiter. Hinzukommen Vorurteile von aussen und das isolierende Gefühl von Scham. Armut funktioniert wie Treibsand. Es braucht unglaublich viel Gegenkraft, ihr zu entkommen.