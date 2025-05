Per E-Mail teilen

Lisa Christ (geb. 1991 in Olten) ist eine Schweizer Slam-Poetin und Autorin. Seit mehr als der Hälfte ihres Lebens steht Lisa Christ schon auf Bühnen. Nachdem sie 2007 mit 16 Jahren in den Poetry-Slam «gestolpert» war, gewann sie bereits 2011 die Schweizer U20-Slam-Meisterschaft.

Schon bald schaffte Christ es auch an internationalen Wettbewerben in die Finalrunden. Sie erhielt zahlreiche Förderpreise und Stipendien und landete spätestens 2018 auch auf dem Schirm der Comedy-Szene, als sie das Oltner Kabarett-Casting gewann. Seither sind zwei Bühnenprogramme und ein Buch aus ihrer Feder entstanden. Und: Lisa Christ hat den wichtigsten deutschsprachigen Kabarettpreis gewonnen: den Salzburger Stier 2025.

Lesetipp

«Wir tun nur so» (2025). Das Buch versammelt zwei Bühnenstücke: «Ich brauche neue Schuhe» und «LOVE*». Im ersten setzt sich Lisa Christ mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft auseinander, im zweiten mit Liebesbeziehungen und wie diese von tradierten Geschlechterrollen bestimmt werden. Dabei geht die Kabarettistin stets von eigenen Erlebnissen und Beobachtungen aus. Ihre Anekdoten sind lustig, traurig, regen zum Nachdenken an. So kann man Christs träfe Gedanken und pointierte Haltungen zu den grossen gesellschaftlichen Fragen leicht nachvollziehen. Und nach der Lektüre blickt man mit anderen Augen auf die Welt. (Simon Leuthold, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Im wilden Fruchtfleisch der Orange». Poetry-Slam-Texte. Knapp, 2018.

«Wir tun nur so». Bühnenstücke. edition merkwürdig, 2025.