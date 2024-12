Legende: SRF/Lukas Maeder

Michelle Steinbeck (geb. 1990 in Lenzburg) ist in Zürich aufgewachsen und studierte Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Sie ist Redakteurin der Fabrikzeitung und seit 2016 Schweizer Kuratorin von Babelsprech, des internationalen Forums für junge Lyrik. Steinbeck veröffentlichte bereits Kolumnen, Prosa und Lyrik in verschiedenen Medien.

2016 erschien ihr erster Roman «Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch». Er wurde sowohl für den deutschen als auch für den Schweizer Buchpreis nominiert. Michelle Steinbeck lebt in Basel.

Lesetipp

«Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch» (2016). Michelle Steinbecks Romandebut ist eine furiose und gewagte Coming of Age Geschichte. Eine junge Frau zieht mit einem Koffer durch die Gegend, auf der Suche nach ihrem Vater. Im Koffer liegt ein totes Kind. Speziell an diesem Roman sind die traumartigen, ins Absurde verfremdeten Bilder und der ganz eigene Sound. In originellen Wort- und Satzgebilden sowie gestochen scharfen Bildern beschreibt Steinbeck eine phantastisch-surreale Welt. Faszinierend. (Esther Schneider, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Eingesperrte Vögel singen mehr». Volland & Quist, 2018.

«Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch». Lenos, 2016.