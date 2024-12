Legende: SRF/Lukas Maeder

Ruth Schweikert (geb. 1965 in Lörrach, gest. 2023 in Zürich an einem Hirntumor) wuchs in Aarau auf und absolvierte eine Theaterausbildung in Deutschland. Sie arbeitet als Dozentin, Kolumnistin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin von Romanen und Theaterstücken. Daneben ist sie in der Politik aktiv. 2015 erschien der bisher dritte Roman von Ruth Schweikert «Wie wir älter werden«. Er wurde für den Schweizer Buchpreis 2015 nominiert. 2016 erhielt sie den Solothurner Literaturpreis, 2022 den Schillerpreis.

Lesetipp

«Wie wir älter werden» (2015). In ihrem Roman lotet Ruth Schweikert Nuancen aus, wie sich unser Blick auf eigene biografische Ereignisse laufend verändert. Im Mittelpunkt stehen zwei Familien – die Brunolds und die Seitzs. Jacques Brunold und Helene Seitz waren einst ein Paar und kommen ein Leben lang nicht voneinander los. Zwei der drei Töchter von Helene sind denn auch Kuckuckskinder – von Jacques. Raffiniert führt uns Ruth Schweikert immer tiefer in dieses familiäre Gestrüpp. Und wirft gleichzeitig – am Beispiel persönlicher Schicksale – ein Schlaglicht auf gesellschaftliche Umbrüche in unserem Land. (Luzia Stettler, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Tage wie Hunde». S. Fischer, 2019.

«Wie wir älter werden». S. Fischer, 2015.

«Ohio». Ammann, 2005.

«Augen zu». Ammann, 1998.

«Welcome home. Theaterstück». Uraufführung am Theater Neumarkt, 1998.

«Erdnüsse. Totschlagen». Rotpunkt, 1994.