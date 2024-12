Legende: SRF/Lukas Maeder

Veronika Sutter (geb. 1958), im Sihltal aufgewachsen, absolvierte nach einer Buchhandelslehre einen Journalismus-Lehrgang und arbeitete als Kulturveranstalterin, Journalistin und Redaktorin. Sie studierte auf dem zweiten Bildungsweg Kommunikationsmanagement und arbeitet seitdem in der Öffentlichkeitsarbeit für Non-Profit-Organisationen. Sie lebt mit ihrem Partner in Zürich. Mit «Grösser als du», ihrem Erstling, war sie für den Schweizer Buchpreis nominiert.

Lesetipp

«Grösser als du» (2021). Veronika Sutter beschreibt mit soziologischer Präzision zwischenmenschliche Abgründe. Ihre Figuren verbinden Ehen, Haustüren, Freundschaften, Affären. Und gefährliche Beziehungsmuster: Hier wird gelogen, geschlagen, gemordet. Die Erzählung sagt auch deutlich, warum das so ist – Stichwort toxische Geschlechternormen. Beim Lesen möchte man die Figuren schütteln, laut schreien oder gleich eine Demonstration organisieren. So wie Sutter, die im feministischen Streik 1991 aktiv war. Rund dreissig Jahre und einen zweiten Streik später blickt sie in «Grösser als du» auf eine Schweiz, in der sich einiges verbessert hat, aber es immer noch viel zu tun gibt. (Laura Leupi, SRF Literatur)

Wichtigstes Werk

«Grösser als du». Edition 8, 2021.