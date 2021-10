Wir haben gefragt: Welche Gerichte von Grosseltern, Müttern und Vätern kochen Sie am liebsten? Die fünf besten Rezepte.

Wir haben unsere Facebook-Community gefragt, welche Rezepte sie am liebsten mit ihren Grosseltern und Eltern gekocht haben. Hier finden Sie die Rezepte, die unsere Nutzerinnen und Nutzer am liebsten kochen. Wir wünschen viel Spass beim Scrollen und Nachkochen.

Hörnli mit Brösmeli und selbstgemachtem Apfelmus

Rezept von Silvia Erb-Sturzenegger

Legende: Old but gold: Grossmutters Klassiker ist unkompliziert und ideal für den schmalen Geldbeutel. Silvia Erb-Sturzenegger

Das Rezept für das Traditionsgericht kommt ohne «Chichi» aus. Das einstige «Arme-Leute-Essen» hat sich zum festen Bestandteil der Schweizer Küche gemausert. Silvia Erb-Sturzenegger hat uns ihre Hörnli-Variation verraten.

Schnitz und Drunder mit Süssapfelschnitzen

Rezept von Thamar Rieser

Legende: Kartoffeln, Speck und Dörrobst: Die Aargauer Spezialität ist urchig und üppig. Thamar Rieser

Ursprünglich aus dem Aargau haben Schnitz und Drunder längst die Küchen aller Kantone erobert. Im Bezirk Gäu im Kanton Solothurn nennt man die Spezialität auch «Birebrot», dann aber – wie der Name schon sagt – mit Birnen statt Äpfeln. Facebook-Userin Thamar Rieser hat uns ihr Rezept des Herbst-Klassikers geschickt.

Räbebappe

Rezept von Susanne Bogani

Legende: Herrlich einfach, einfach herrlich: Räbebappe oder Räbenmus eignet sich sowohl als Beilage als auch als Hauptgericht. Unsplash / Rachel Loughman

Bald finden wieder die Räbeliechtli-Umzüge statt. Das Innere der Rübe muss dabei keinesfalls im Mülleimer landen: In wenigen Schritten verwandelt sich die Herbstrübe zu einer Art Kartoffelstock. Facebook-Userin Susanne Bogani hat uns ihr Räbebappe-Rezept geschickt.

Muetis Vogelheu

Rezept von Karin Konrad

Legende: Altes Brot muss in die Tonne? Von wegen! Daraus lässt sich ein prima Dessert zubereiten. SRF

Was tun mit hartem Brot? Die Reste vom Vortag kann man zu Vogelheu weiterverwenden. In manchen Regionen ist das gluschtige Gericht auch als «Brotrösti» in aller Munde. Facebook-Userin Karin Konrad hat uns das Vogelheu-Rezept ihrer Mutter verraten.

Brotauflauf mit heiss eingefüllten Kirschen

Rezept von Elisabeth Rieser

Legende: Wer es gerne fluffig und fruchtig mag, kommt bei Elisabeth Riesers Brotauflauf mit Kirschen auf seine Kosten. KEYSTONE / Foodcollection

Egal ob Sie es Chriesi-Brotuflauf, Kirschenmichel, Kirschplotzer oder Kirsch-Ofenschlupfer nennen: Der lockere Brotauflauf schmeckt fast wie Kuchen und rettet altes Brot vor der Tonne. Hier das Rezept von Facebook-Userin Elisabeth Rieser.