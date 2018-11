Vor 70 Jahren öffneten sich die Holztüren der Augsburger Puppenkiste zum ersten Mal. Am 26. Februar 1948 führt der Puppenkiste-Gründer Walther Oehmichen im zerbombten Augsburg in seinem provisorischen Theater «Der gestiefelte Kater» auf.

Kasperl, Jim Knopf, Urmel und das Sams – heute ist die Augsburger Puppenkiste bekannt, ob aus dem Fernsehen, Kino oder aus dem Puppentheater selbst.

Mit dem «Ring» setzt die Augsburger Puppenkiste die Reihe ihrer Opernfassungen fort, zuletzt «Die kleine Zauberflöte», «Die kleine Entführung» und «Don Giovanni» von Mozart.

Veranstaltungshinweis

Ab dem 16. November führt die Augsburger Puppenkiste, Link öffnet in einem neuen Fenster Wagners «Der Ring der Nibelungen» in seinem Marionettentheater in Augsburg auf.